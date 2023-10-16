巨人が来季の組閣発表　内海哲也氏が投手コーチ　二岡智宏２軍監督が１軍ヘッド兼打撃コーチに　野上亮磨、吉川大幾の両スコアラーがコーチ転身

巨人は１６日、来季のコーチ、スタッフを発表した。

阿部慎之助新監督（４４）と現役時代をともにした内海哲也氏（４１）が１軍投手コーチとして現役時代以来の巨人復帰。二岡智宏２軍監督（４７）が１軍ヘッドコーチ、桑田真澄ファーム総監督（５５）が２軍監督となるなどの配置転換も行われた。

今季はスコアラーだった野上亮磨３軍投手コーチ（３６）と吉川大幾３軍内野守備コーチ（３１）が指導者に転身。また、来季からトレーニングコーチはコーチ登録しないことも発表された。２軍投手コーチを務めた青木高広氏、３軍投手コーチを務めた矢貫俊之氏はフロントに転任する。詳細は以下の通り。

【１軍】

・監督 阿部慎之助

・ヘッド兼打撃コーチ 二岡智宏

・総合コーチ 村田善則

・内野守備コーチ 川相昌弘

・外野守備走塁コーチ 亀井善行

・投手チーフコーチ 杉内俊哉

・投手コーチ 内海哲也

・バッテリーコーチ 実松一成

【２軍】

・２軍監督 桑田真澄

・ヘッドコーチ 安藤強

・打撃コーチ 橋本到

・投手チーフコーチ 山口鉄也

・投手コーチ 大竹寛

・内野守備兼走塁コーチ 脇谷亮太

・外野守備兼走塁コーチ 鈴木尚広

・バッテリーコーチ 加藤健

【３軍】

・３軍監督 駒田徳広

・打撃コーチ 古城茂幸

・投手チーフコーチ 三沢興一

・投手コーチ 野上亮磨

・内野守備コーチ 吉川大幾

・外野守備兼走塁コーチ 金城龍彦

・バッテリーコーチ 市川友也

【巡回】

・巡回投手コーチ 久保康生

・巡回打撃コーチ ゼラス・ウィーラー