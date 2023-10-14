岸田日誌１３日（金）

【午前】９時２０分、徒歩で公邸発。２１分、官邸着。４１分から５５分、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部。１０時２分から１２分、閣議。１４分から２３分、河野太郎規制改革担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官。１１時７分、官邸発。８分、衆院第２議員会館着。１０分から３７分、菅義偉前首相。３９分、同所発。４０分、官邸着。５３分、報道各社のインタビュー。５４分、官邸発。５９分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と昼食。

【午後】１時６分、同所発。１１分、官邸着。２時８分から３８分、萩生田光一同党政調会長。５７分から３時２６分、小泉龍司法相、武見敬三厚生労働相、藤井健志官房副長官補、菊池浩出入国在留管理庁長官。５４分から４時１５分、盛山正仁文部科学相、加藤鮎子こども政策担当相、藤井氏、岡田恵子内閣府男女共同参画局長、こども家庭庁の渡辺由美子長官、藤原朋子成育局長、文科省の藤原章夫事務次官、矢野和彦初等中等教育局長。

１６分から２４分、加藤氏、渡辺氏。

４２分から５時４分、観光に関する国際展示会向けビデオメッセージ収録。１２分から２９分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。３０分から３８分、原氏。３９分から４８分、小渕優子同党選対委員長。５８分から６時１２分、矢田稚子首相補佐官。２６分から３０分、報道各社のインタビュー。３１分、官邸発。４０分、東京・六本木の「ステーキハウスハマ 六本木本店」着。世耕弘成同党参院幹事長と会食。９時８分、同所発。１６分、公邸着。