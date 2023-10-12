岸田日誌１１日（水）

【午前】９時３４分、徒歩で公邸発。３５分、官邸着。３６分から１０時２分、田村憲久元厚生労働相、古賀篤自民党衆院議員。３分から２１分、花粉症に関する関係閣僚会議。２５分から４７分、左藤章自民党元衆院議員。５８分から１１時１５分、欧州委員会主催の「グローバル・ゲートウェイ・フォーラム」向けビデオメッセージ収録。

【午後】０時１７分から１時５分、松村祥史国家公安委員長、加藤鮎子こども政策担当相と昼食。２時２分から１６分、秋田県農業会議の二田孝治会長ら。２５分から３６分、武見敬三厚労相、高市早苗健康・医療戦略担当相、藤井健志官房副長官補、中石斉孝内閣府健康・医療戦略推進事務局長、大島一博厚労事務次官。３時から５６分、循環経済に関する車座対話。５９分から４時５５分、デジタル行財政改革会議。６時から１０分、秋葉剛男国家安全保障局長、鈴木敦夫官房副長官補、外務省の岡野正敬事務次官、長岡寛介中東アフリカ局長、増田和夫防衛事務次官、深沢雅貴防衛装備庁長官。１１分から１８分、秋葉氏。４６分から４８分、報道各社のインタビュー。４９分、官邸発。５４分、東京・虎ノ門のホテル「アンダーズ東京」着。宴会場「Ｔｏｋｙｏスタジオ」でスタートアップ関連イベント「ＭＯＭＥＮＴ２０２３」の歓迎レセプションに出席し、あいさつ。７時１１分、同所発。１７分、公邸着。