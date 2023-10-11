岸田日誌１０日（火）

【午前】８時３１分から９時、木原誠二自民党幹事長代理。１分から２３分、森屋宏官房副長官。３４分、徒歩で公邸発。３５分、官邸着。１０時２分から８分、閣議。１２分から３０分、西村康稔経済産業相、伊藤信太郎環境相、新井ゆたか消費者庁長官、横山紳農林水産事務次官、畠山陽二郎経産省産業技術環境局長、長橋和久国土交通省総合政策局長。１１時２０分から３５分、岡田潤一郎日本土地家屋調査士会連合会会長、椎名勤全国土地家屋調査士政治連盟会長。３９分から５９分、宮下一郎農水相、伊藤氏、大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長、青山豊久林野庁長官、神ノ田昌博環境省環境保健部長。

【午後】０時１分から５４分、武見敬三厚労相、木原稔防衛相と昼食。１時６分、官邸発。８分、自民党本部着。３１分から５７分、森山裕同党総務会長。５９分、同所発。２時２分、官邸着。５６分、徒歩で官邸発。５７分、公邸着。３時から４時５分、月刊誌「ＷｉＬＬ」掲載用にジャーナリストの桜井よしこ氏と対談。８分、徒歩で公邸発。９分、官邸着。２７分から３６分、民間放送全国大会向けビデオメッセージ収録。４１分から５６分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。５７分から５時３分、原氏。１６分から３１分、全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ優勝チーム「世田谷西リトルシニア」の表敬。室伏広治スポーツ庁長官同席。３８分から６時２１分、経済財政諮問会議。４３分から５７分、インドネシアのプアン国会議長の表敬。７時４４分、徒歩で官邸発。４５分、公邸着。