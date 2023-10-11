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岸田日誌１０日（火）

産経ニュース
全日本中学野球選手権優勝校の世田谷西リトルシニアの選手たちと記念撮影に臨む岸田文雄首相（後列中央）＝１０日午後、首相官邸（矢島康弘撮影）
全日本中学野球選手権優勝校の世田谷西リトルシニアの選手たちと記念撮影に臨む岸田文雄首相（後列中央）＝１０日午後、首相官邸（矢島康弘撮影）

【午前】８時３１分から９時、木原誠二自民党幹事長代理。１分から２３分、森屋宏官房副長官。３４分、徒歩で公邸発。３５分、官邸着。１０時２分から８分、閣議。１２分から３０分、西村康稔経済産業相、伊藤信太郎環境相、新井ゆたか消費者庁長官、横山紳農林水産事務次官、畠山陽二郎経産省産業技術環境局長、長橋和久国土交通省総合政策局長。１１時２０分から３５分、岡田潤一郎日本土地家屋調査士会連合会会長、椎名勤全国土地家屋調査士政治連盟会長。３９分から５９分、宮下一郎農水相、伊藤氏、大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長、青山豊久林野庁長官、神ノ田昌博環境省環境保健部長。

【午後】０時１分から５４分、武見敬三厚労相、木原稔防衛相と昼食。１時６分、官邸発。８分、自民党本部着。３１分から５７分、森山裕同党総務会長。５９分、同所発。２時２分、官邸着。５６分、徒歩で官邸発。５７分、公邸着。３時から４時５分、月刊誌「ＷｉＬＬ」掲載用にジャーナリストの桜井よしこ氏と対談。８分、徒歩で公邸発。９分、官邸着。２７分から３６分、民間放送全国大会向けビデオメッセージ収録。４１分から５６分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。５７分から５時３分、原氏。１６分から３１分、全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ優勝チーム「世田谷西リトルシニア」の表敬。室伏広治スポーツ庁長官同席。３８分から６時２１分、経済財政諮問会議。４３分から５７分、インドネシアのプアン国会議長の表敬。７時４４分、徒歩で官邸発。４５分、公邸着。

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