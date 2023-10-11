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日本ハムが沖縄・国頭秋季キャンプの日程発表　１１月１～１４日

産経ニュース

プロ野球日本ハムは１１日、沖縄県国頭村で行う秋季キャンプの日程を１１月１～１４日と発表した。５、１０日は練習休み。

チームは秋季キャンプを新球場「エスコンフィールド北海道」でも実施する。

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