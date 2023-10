朝ドラで注目のOSK　京都で11月開幕のレビューの成功祈願

八坂神社で「レビュー in Kyoto」の成功祈願をした、OSKトップスターの楊琳さん(前列中央)や翼和希さん(同列左から1人目)ら=10日、京都市東山区

NHK連続テレビ小説(朝ドラ)「ブギウギ」の主人公のモデルとなった歌手、笠置シヅ子(1914~1985年)を輩出したことで知られる「OSK日本歌劇団」。11月に京都・南座で「Go to the future~京都(みやこ)から未来へ!~」と題したレビューを上演するのを前に、トップスターの楊琳(やん・りん)さんや、「ブギウギ」でOSKがモデルの「梅丸少女歌劇団(USK)」のトップスター、橘アオイ役で出演している男役スターの翼和希さんらが10日、京都市東山区の八坂神社で成功祈願を行った。

成功祈願に先立ち、南座で行われた取材会では、楊さんは「朝ドラをきっかけに初めてOSKをごらんになる方も多いと思います。OSKの魅力はダンス力。皆さまの心をつかんで離さない楽しい舞台をお届けします」とアピール。

翼さんも「OSKには何事にも負けないエネルギーと情熱がある。(創設以来)100年間受け継がれているその魂や志を肌で感じてもらいたいです」とはつらつとした笑顔を見せた。

「レビュー ㏌ Kyoto Go to the future~京都から未来へ!~」は11月11~19日。チケットホン松竹(0570-000-489)。(田中佐和)