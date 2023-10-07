【午前】８時５４分、徒歩で公邸発。５５分、官邸着。９時２１分から５７分、小渕優子自民党選対委員長。１０時２分から１０分、閣議。１４分から３１分、物流の革新に関する関係閣僚会議。５１分から１１時６分、鈴木淳司総務相、武見敬三厚生労働相、河野太郎デジタル相、松野博一、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、総務省の内藤尚志事務次官、山野謙自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。７分から２２分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。２３分から３０分、原氏。３１分から５１分、太田直樹日本税理士会連合会会長。５２分、藤井氏、市川恵一官房副長官補、内閣府の飯田陽一政策統括官、渡辺昇治科学技術・イノベーション推進事務局統括官、吉田博史総務審議官、外務省の小野啓一外務審議官、片平聡経済局長入る。

【午後】０時２分、全員出る。３６分から１時７分、西村康稔経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、松野氏、村井氏、森屋氏、栗生氏、自見英子万博相、高村正大外務政務官、森昌文首相補佐官、藤井氏、市川氏、片平氏、経産省の飯田祐二事務次官、茂木正商務・サービス審議官、塩見英之国交省不動産・建設経済局長。２時４２分から４９分、高市早苗経済安全保障担当相、秋葉氏。５０分から５５分、高市氏。３時１６分から２９分、マイナンバー情報総点検本部。３１分から４時５分、新藤義孝経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官。３３分から５時１５分、海外投資家とのラウンドテーブル。鈴木俊一金融担当相同席。２６分から６時１１分、古屋圭司自民党憲法改正実現本部長。２９分、報道各社のインタビュー。３０分、官邸発。３８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。宴会場「ＬＡＰＩＳ」で盛山正仁文部科学相と会食。９時１８分、同所発。２３分、公邸着。