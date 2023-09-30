岸田日誌２９日（金）

【午前】７時１８分、公邸発。２８分、東京・内幸町の帝国ホテル着。フランス料理店「レ セゾン」で経済財政諮問会議の十倉雅和、新浪剛史、柳川範之各民間議員らと朝食会。新藤義孝経済再生担当相、田和宏内閣府事務次官同席。９時１４分、同所発。１９分、官邸着。１０時４分から１４分、閣議。２０分から３３分、復興推進会議。３５分から４９分、インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議。５５分から１１時３３分、野田聖子自民党情報通信戦略調査会長から放送制度に関する提言書受け取り。

【午後】０時１分から５９分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。１時１７分から２時４分、自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官。４時から１７分、加藤鮎子こども政策担当相、新藤氏、村井英樹官房副長官、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、鹿沼均厚生労働省政策統括官、こども家庭庁の渡辺由美子長官、藤原朋子成育局長。１８分から３３分、加藤氏、村井氏、渡辺氏、藤原氏。３７分から５４分、武見敬三厚労相、新藤氏、村井氏、森屋宏官房副長官、内閣感染症危機管理統括庁の栗生俊一内閣感染症危機管理監、藤井健志内閣感染症危機管理監補、迫井正深内閣感染症危機管理対策官、中村博治感染症危機管理統括審議官。５時４分から１７分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。１８分から２５分、原氏。５３分から５８分、報道各社のインタビュー。５９分、官邸発。６時４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」着。宴会場「オーチャード」で「プライムニュースの集い」に出席し、あいさつ。１７分、同所発。２２分、公邸着。