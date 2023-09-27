岸田日誌２６日（火）

【午前】９時２５分、公邸発。２８分、自民党本部着。３１分から４０分、党役員会。４３分から４５分、参院徳島・高知選挙区補欠選挙立候補予定者に公認証交付。４７分、同所発。５０分、官邸着。１０時２分から１７分、閣議。３０分から４８分、新藤義孝経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官。１１時１６分から３１分、武見敬三厚生労働相、堀井学内閣府副大臣、村井英樹、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、藤井健志官房副長官補、中石斉孝内閣府健康・医療戦略推進事務局長、間隆一郎厚労省老健局長。

【午後】２時１分から２０分、九州あご文化推進委員会の黒田成彦長崎県平戸市長らからアゴ（トビウオ）製品の贈呈。３１分から４７分、月例経済報告関係閣僚会議。３時４０分から５４分、秋葉剛男国家安全保障局長。５７分から４時２１分、新藤義孝新しい資本主義担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。２４分から４１分、秋葉氏、原和也内閣情報官。４２分から５４分、原氏。５時１分から５５分、経済財政諮問会議。５７分から６時４分、鴨下一郎内閣官房参与に辞令交付。松野博一官房長官同席。７時１９分、徒歩で官邸発。２０分、公邸着。