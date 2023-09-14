岸田日誌１３日（水）

【午前】９時２８分、公邸発。３０分、自民党本部着。３１分から３７分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３８分、小渕優子氏ら党新役員呼び込み。１０時１分から１３分、党臨時総務会。１４分から１７分、党役員と記念撮影。１８分から１９分、同党の関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長。３４分、党役員会開始。４５分、党役員会終了。５２分、同所発。５５分、官邸着。１１時３２分、臨時閣議開始。４５分、臨時閣議終了。５０分、退任閣僚のあいさつ。

【午後】０時１４分、あいさつ終了。１５分から１８分、村井英樹同党衆院議員。１９分から２５分、森屋宏同党参院議員。４２分から５８分、村田隆内閣危機管理監、市川恵一、鈴木敦夫両官房副長官補、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長。１時１分から１２分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。松野博一官房長官、茂木氏、石井啓一公明党幹事長同席。１５分、組閣本部設置。４時２２分、官邸発。３０分、皇居着。内奏、閣僚認証式。６時１６分、皇居発。２８分、官邸着。７時１分から５０分、記者会見。８時から８分、各閣僚に補職辞令交付。１８分から３４分、初閣議。３７分から４０分、閣僚と記念撮影。４５分から４８分、石原宏高、小里泰弘両氏に首相補佐官の辞令交付。記念撮影。９時９分、徒歩で官邸発。１０分、公邸着。