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自民麻生、茂木氏が会食　内閣・党人事巡り意見交換

産経ニュース
自民党役員会に臨む（左から）麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、高木毅国対委員長＝8月１２日、東京・永田町の党本部（矢島康弘撮影）
自民党役員会に臨む（左から）麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、高木毅国対委員長＝8月１２日、東京・永田町の党本部（矢島康弘撮影）

自民党の麻生太郎副総裁と茂木敏充幹事長は７日夜、東京都内の飲食店で会食した。岸田文雄首相が近く踏み切る内閣改造・党役員人事や今後の政権運営を巡り意見交換したとみられる。

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