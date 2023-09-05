【午前】９時３８分、徒歩で公邸発。３９分、官邸着。４５分から１０時６分、鈴木俊一財務相、木原誠二官房副長官、財務省の茶谷栄治事務次官、青木孝徳主税局長。１１時１０分から５５分、木原氏、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の船越健裕外務審議官、金井正彰国際文化交流審議官、鯰博行アジア大洋州局長、中村亮南部アジア部長、保坂伸経済産業審議官、芹沢清防衛審議官。

【午後】０時４分から５０分、加藤勝信厚生労働相、浜田靖一防衛相、谷公一防災担当相と昼食。１時１０分、官邸発。１３分、自民党本部着。１６分から５５分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５７分、同所発。２時、国会着。１分、常任委員長室入る。２分から１７分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。茂木氏、石井啓一公明党幹事長同席。１８分から２９分、茂木氏。３０分、同室出る。３１分、国会発。３３分、官邸着。３時２４分から４９分、茂木氏、同党の党改革実行本部の上川陽子座長から報告書受け取り。５０分から４時３分、鈴木氏、野村哲郎農林水産相、松野博一官房長官、木原氏、磯崎仁彦官房副長官、武井俊輔外務副大臣、小島敏文復興副大臣、市川恵一官房副長官補、四方敬之内閣広報官、新川浩嗣財務省主計局長、水野政義農水省輸出・国際局長、森健水産庁長官、経産省の飯田祐二事務次官、片岡宏一郎福島復興推進グループ長。２５分から３６分、秋葉氏、原和也内閣情報官。３７分から４３分、原氏。７時１５分から２０分、報道各社のインタビュー。２１分、徒歩で官邸発。２２分、公邸着。