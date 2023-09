ザ・ローリング・ストーンズが１８年ぶりオリジナルアルバム　詳細は６日夜にＹｏｕＴｕｂｅで発表

Hackney Diamonds to the world 💥

Rolling Stones LIVE with @jimmyfallon

This Wednesday Sept 6th 2023 - 🌍 times below

New album, new music, new era

Streaming globally on Stones YouTube here: https://t.co/IkmLwN9epS



2.30PM BST / 6.30AM PST / 9.30AM EST / 10.30AM BR / 3.30PM CET /… pic.twitter.com/6n3pheBnbx