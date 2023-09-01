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Ｕ２２日本代表メンバー２３人が発表　ＭＦ松木らが代表入り　アジア杯予選からパリ五輪出場への道がスタート

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松木玖生
松木玖生

日本サッカー協会は１日、Ｕ－２３（２３歳以下）アジア杯予選（６日－１３日、バーレーン）に出場するＵ２２日本代表メンバー２３人を発表した。

パリ五輪予選を兼ねる来年４月のＵ２３アジア杯カタール大会への出場権を懸けた戦いで、ここからパリ世代にとっての五輪への道が本格的にスタートする。各組１位と、２位の成績上位４チームに開催国のカタールが本大会へ出場できる。バーレーンで集中開催されるＤ組に入った日本は、６日（日本時間７日）にパキスタン、９日（同１０日）にパレスチナ、１２日（同１３日）にバーレーンと対戦する。


メンバーは以下の通り

▼ＧＫ

小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

鈴木彩艶（シントトロイデン）

野沢大志ブランドン（ＦＣ東京）

▼ＤＦ

内野貴史（デュッセルドルフ）

大畑歩夢（浦和）

西尾隆矢（Ｃ大阪）

木村誠二（ＦＣ東京）

畑大雅（湘南）

鈴木海音（磐田）

中野伸哉（Ｇ大阪）

高井幸大（川崎）

▼ＭＦ

平河悠（町田）

山田楓喜（京都）

川崎颯太（京都）

斉藤光毅（ロッテルダム）

小田裕太郎（ハーツ）

鈴木唯人（ブレンビー）

山本理仁（シントトロイデン）

藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

三戸舜介（新潟）

松木玖生（ＦＣ東京）

▼ＦＷ

藤尾翔太（町田）

細谷真大（柏）


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