Ｕ２２日本代表メンバー２３人が発表　ＭＦ松木らが代表入り　アジア杯予選からパリ五輪出場への道がスタート

日本サッカー協会は１日、Ｕ－２３（２３歳以下）アジア杯予選（６日－１３日、バーレーン）に出場するＵ２２日本代表メンバー２３人を発表した。
パリ五輪予選を兼ねる来年４月のＵ２３アジア杯カタール大会への出場権を懸けた戦いで、ここからパリ世代にとっての五輪への道が本格的にスタートする。各組１位と、２位の成績上位４チームに開催国のカタールが本大会へ出場できる。バーレーンで集中開催されるＤ組に入った日本は、６日（日本時間７日）にパキスタン、９日（同１０日）にパレスチナ、１２日（同１３日）にバーレーンと対戦する。
メンバーは以下の通り
▼ＧＫ
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
鈴木彩艶（シントトロイデン）
野沢大志ブランドン（ＦＣ東京）
▼ＤＦ
内野貴史（デュッセルドルフ）
大畑歩夢（浦和）
西尾隆矢（Ｃ大阪）
木村誠二（ＦＣ東京）
畑大雅（湘南）
鈴木海音（磐田）
中野伸哉（Ｇ大阪）
高井幸大（川崎）
▼ＭＦ
平河悠（町田）
山田楓喜（京都）
川崎颯太（京都）
斉藤光毅（ロッテルダム）
小田裕太郎（ハーツ）
鈴木唯人（ブレンビー）
山本理仁（シントトロイデン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）
三戸舜介（新潟）
松木玖生（ＦＣ東京）
▼ＦＷ
藤尾翔太（町田）
細谷真大（柏）