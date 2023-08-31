柳田大輝、中島佑気ジョセフ、三浦龍司らがエントリー　来月１４日開幕日本インカレ／陸上

柳田大輝

日本学生陸上連合は３１日、９月１４日開幕の「日本学生対校選手権」（日本インカレ、埼玉・熊谷）のエントリーリストを発表した。

世界選手権（ブダペスト）の男子１００メートルと男子４００メートルリレーで代表の柳田大輝（東洋大２年）は男子１００メートルと男子４００メートルリレー、世界選手権男子４００メートルと男子１６００メートルリレー代表の中島佑気ジョセフ（東洋大４年）は男子４００メートルと男子１６００メートルリレーにエントリーした。

駅伝シーズン開幕を目前に注目の男子５０００メートルには今月の世界選手権男子３０００メートル障害で６位入賞を果たした三浦龍司（順大４年）や順大のスーパールーキーの吉岡大翔（１年）が登録。今年１月の箱根駅伝２位の中大からは溜池一太（２年）が出場予定で、国学院大の主将、伊地知賢造（４年）は５０００メートルと１万メートルの２種目にエントリーした。

女子５０００メートルは今月上旬の「ワールドユニバーシティゲームズ」の女子５０００メートルで銅メダルを獲得した山崎りさ（日体大３年）や関東インカレ２冠のサラ・ワンジル（大東大１年）がエントリー。女子１万メートルには「ワールドユニバーシティゲームズ」女子ハーフマラソンで金メダルの北川星瑠（大阪芸大４年）が登録された。前回女子１万メートルで優勝した不破聖衣来（拓大３年）はエントリーしていない。







