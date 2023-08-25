岸田日誌２４日（木）

【午前】５時１４分、徒歩で公邸発。１５分、官邸着。報道各社のインタビュー。２０分から３３分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一官房副長官補、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。３８分から５３分、国家安全保障会議。５９分、報道各社のインタビュー。徒歩で官邸発。６時、公邸着。９時３４分、徒歩で公邸発。３５分、官邸着。報道各社のインタビュー。４０分から１０時２分、松山政司自民党参院政審会長。２５分から５３分、松本剛明総務相、竹内芳明総務審議官。５５分から１１時２６分、加藤勝信厚生労働相、木原氏、磯崎氏、栗生氏、藤井健志官房副長官補、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。３１分から４５分、介護職員の働きやすい職場環境づくり表彰式。記念撮影。

【午後】２時４６分から５６分、神田真人財務官。３時７分から２２分、深沢陽一自民党衆院議員。３０分から４時２７分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。５時１５分から３５分、宮本雄二・元駐中国大使。３６分から６時、河野太郎デジタル相、松野氏、木原氏、磯崎氏、栗生氏、藤井氏、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長。４１分から４９分、報道各社のインタビュー。５０分、官邸発。５６分、東京・丸の内のパレスホテル東京着。中国料理店「琥珀宮」で関口昌一自民党参院議員会長と会食。８時２７分、同所発。３５分、公邸着。