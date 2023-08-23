岸田日誌２２日（火）

【午前】９時２８分、公邸発。３２分、自民党本部着。３４分から４７分、党役員会。４８分から５０分、元宿仁同党本部事務総長。５２分、同所発。５５分、官邸着。報道各社のインタビュー。１０時１分から２９分、東京電力福島第１原発の処理水処分に関する関係閣僚会議。４３分から１１時１３分、ペルーのボルアルテ大統領とテレビ会談。１４分から３８分、西村康稔ＧＸ実行推進担当相。

【午後】０時１分から４８分、植田和男日銀総裁と会談。１時３３分から４８分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。４９分から５９分、原氏。２時５分から１４分、海上保安政策プログラム第８期生の表敬。２１分から３４分、秋葉氏、外務省の岡野正敬事務次官、海部篤軍縮不拡散・科学部長、鯰博行アジア大洋州局長。３５分から４１分、秋葉氏、岡野氏、鯰氏。３時１２分、官邸発。１６分、自民党本部着。１７分から５５分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５６分、同所発。５９分、官邸着。４時２分から９分、秋葉氏、岡野氏、増田和夫防衛事務次官、深沢雅貴防衛装備庁長官。３５分から５０分、山住昭二熊本県い業生産販売振興協会会長らからイ草製品の贈呈。金子恭之元総務相同席。５時６分から２７分、萩生田光一同党政調会長。６時１０分から１８分、報道各社のインタビュー。１９分、官邸発。３２分、東京・芝の「ホテル ザ セレスティン東京芝」着。フランス料理店「ラ プルーズ東京」で根本匠同党岸田派事務総長、全国商工会連合会の森義久、轡田倉治正副会長と会食。８時４２分、同所発。５４分、公邸着。