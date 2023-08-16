岸田日誌１５日（火）

【午前】９時４分、徒歩で公邸発。５分、官邸着。６分から１４分、外務省の岡野正敬、森健良新旧事務次官、船越健裕、山田重夫新旧外務審議官、文部科学省の藤原章夫、柳孝新旧事務次官、藤江陽子文科審議官。省ごと個別に面会。３０分から４９分、西村康稔経済産業相、片岡宏一郎経産省福島復興推進グループ長。５０分から５４分、市川恵一、岡野正敬新旧官房副長官補。１０時１分から８分、閣議。１１時３分、官邸発。１０分、東京・三番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑着。献花。１４分、同所発。１９分、東京・北の丸公園の日本武道館着。５１分、全国戦没者追悼式。

【午後】０時４３分、全国戦没者追悼式終了。４４分、同所発。５２分、官邸着。１時４０分から２時５４分、林芳正外相、木原誠二官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野氏、船越氏、小野啓一外務審議官、鯰博行アジア大洋州局長、有馬裕北米局長、中込正志欧州局長、神田真人財務官、芹沢清防衛審議官。５５分から３時２５分、秋葉氏、岡野氏、鯰氏。２７分から４１分、木原、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、大林正典気象庁長官。４時２３分、官邸発。３７分、東京・日本橋室町の日本橋三越本店着。買い物。５６分、同所発。５時１１分、公邸着。