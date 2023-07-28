岸田日誌２７日（木）

【午前】６時４９分、公邸発。７時１１分、羽田空港着。３９分、全日空２４１便で同空港発。８時５８分、福岡空港着。９時２１分、同空港発。１０時４８分、福岡県久留米市田主丸町の大雨の被災現場着。視察。武田良太元総務相、服部誠太郎知事、原口新五市長ら同行。１１時１３分、同所発。４２分、同市の枝光排水機場着。視察。武田氏、原口氏ら同行。

【午後】０時６分、同所発。４０分、福岡市博多区の博多座・西銀再開発ビル着。日本料理店「御膳屋 菴離」で河野太郎デジタル相、服部氏、高島宗一郎市長らと昼食。１時３２分、同所発。３８分、同市中央区の創業支援施設「Ｆｕｋｕｏｋａ Ｇｒｏｗｔｈ Ｎｅｘｔ」着。視察。高島氏からオンライン行政手続きの説明。体験。河野氏ら同行。２時２９分から３時、ＤＸ推進企業関係者らと車座で意見交換。河野氏、高島氏同席。１０分から１７分、報道各社のインタビュー。１９分、同所発。３５分、福岡空港着。河野氏と懇談。６時４７分、全日空２６４便で同空港発。８時２１分、羽田空港着。３８分、同空港発。９時３分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」着。元秘書官の宇波弘貴財務省官房長、中嶋浩一郎防衛省官房長、秘書官らと食事。１０時１８分、同所発。２８分、公邸着。