三代大訓

日本プロボクシング協会は２８日、日本王者が指名試合を行う「２０２４年チャンピオンカーニバル」の最強挑戦者決定戦のミニマム級からミドル級までの全１３階級の対戦カードを発表した。

ライト級は同級２位の三代大訓（２８）＝横浜光＝が、２０２０年度全日本同級新人王で、同級４位の浦川大将（２６）＝帝拳＝と対戦する。元東洋太平洋スーパーフェザー級王者の三代はライト級転級初戦の２０２０年１２月に元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者で、東洋太平洋ライト級１位だった伊藤雅雪（横浜光）に１０回判定勝ち。２１年１２月と昨年５月の試合も勝利した。今年２月にワタナベジムから横浜光ジムへ移籍。４月に韓国・仁川で移籍後初戦としてジュン・ミンホ（韓国）と同級８回戦を闘ったが、５回負傷判定負けした。

８月１７日に東京・後楽園ホールで行われるション・ヨンチャオ（３０）＝中国＝との同級８回戦で再起を飾れば、最強挑戦者決定戦から日本王座獲得を目指す。

下記は対戦カード一覧。

▼ミニマム級（日付、場所未定）１位の伊佐春輔（川崎新田）ｖｓ２位の森且貴（大橋）

▼ライトフライ級（１１月３０日、後楽園ホール）４位の亀山大輝（ワタナベ）ｖｓ５位の安藤教祐（ＫＧ大和）

▼フライ級（日付、場所未定）１位の小坂駿（ＳＵＮ－ＲＩＳＥ）ｖｓ２位の井上夕雅（真正）

▼スーパーフライ級（日付、場所未定）２位の古谷昭男（六島）ｖｓ３位の今川未徠（ＪＢスポーツ）

▼バンタム級（日付、場所未定）１位の那須亮祐（グリーンツダ）ｖｓ３位の富施郁哉（ワタナベ）

▼スーパーバンタム級（日付、場所未定）２位の田村亮一（ＪＢスポーツ）ｖｓ３位のデカナルド闘凛生（六島）

▼フェザー級（日付、場所未定）２位の前田稔輝（グリーンツダ）ｖｓ３位の渡部大介（ワタナベ）

▼スーパーフェザー級（９月２８日、後楽園ホール）１位のそれいけ太一（ＫＧ大和）ｖｓ２位の奈良井翼（ＲＫ蒲田）

▼ライト級（日付、場所未定）２位の三代大訓（横浜光）ｖｓ４位の浦川大将（帝拳）

▼スーパーライト級（１０月７日、後楽園ホール）２位の李健太（帝拳）ｖｓ３位のアオキクリスチャーノ（角海老宝石）

▼ウエルター級（１１月４日、後楽園ホール）２位の豊嶋亮太（帝拳）ｖｓ３位の石脇麻生（石田）

▼スーパーウエルター級（日付、場所未定）１位の小林柾貴（角海老宝石）ｖｓ２位の加藤寿（熊谷コサカ）

▼ミドル級 ２位の可児栄樹（Ｔ＆Ｔ）のみエントリー。不戦により、カーニバル出場権獲得