岸田日誌２６日（水）

【午前】９時３４分、徒歩で公邸発。３５分、官邸着。４３分から１０時３分、松山政司自民党参院政審会長。４分から２６分、左藤章元同党衆院議員。２７分から４０分、山本信夫日本薬剤師会会長。５６分から１１時１２分、半導体関連シンポジウム向けビデオメッセージ収録。５１分、官邸発。５６分、東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京着。中国料理店「花梨」で同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。

【午後】１時２分、同所発。１０分、東京・内幸町の帝国ホテル着。宴会場「富士の間」で日本公認会計士協会定期総会に出席し、あいさつ。１９分、同所発。２４分、官邸着。５１分から２時７分、斉藤鉄夫国土交通相、佐竹敬久秋田県知事、穂積志秋田市長と大雨災害に関するオンライン会議。１２分から２７分、月例経済報告関係閣僚会議。３時１分から２７分、国家安全保障会議。２９分から３１分、西村康稔経済産業相。３２分から５５分、浅川雅嗣アジア開発銀行総裁、神田真人財務官。５６分から４時１５分、中谷元・首相補佐官。１６分から３０分、斎藤健法相、川原隆司法務事務次官。４５分から５時５分、湯崎英彦広島県知事、松井一実広島市長から新規ダム整備など治水対策に関する要望書受け取り。６分から２５分、谷公一国土強靱化（きょうじんか）担当相、森昌文首相補佐官、岡村次郎内閣官房国土強靱化推進室次長。４４分から６時８分、和田政宗自民党参院議員。４２分、官邸発。５４分、東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」着。加藤勝信厚生労働相、横倉義武元日本医師会会長と会食。９時２３分、同所発。３２分、公邸着。