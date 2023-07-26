岸田日誌２５日（火）

【午前】９時５分、徒歩で公邸発。６分、官邸着。７分から９分、報道各社のインタビュー。１０分から１７分、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長。２５分、官邸発。２７分、自民党本部着。３０分から４７分、党役員会。４８分から５７分、元宿仁同党本部事務総長。５８分、同所発。１０時１分、官邸着。１９分から２８分、政府与党政策懇談会。３１分から４１分、上月良祐同党フラワー産業議員連盟事務局長、沢田将信全国花みどり協会会長。５０分から１１時２分、与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム座長の小野寺五典同党安全保障調査会長。秋葉剛男国家安全保障局長同席。２７分から３６分、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の田中明彦理事長。３７分から４８分、秋葉氏、原氏。４９分から５３分、原氏。５９分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。

【午後】０時５５分、会談終了。１時４６分から５４分、広島市の松井一実市長、母谷龍典市議会議長。２時１２分から２７分、ギルデイ米海軍作戦部長の表敬。２９分から３９分、清水博、稲垣精二新旧生命保険協会会長。木原氏同席。４７分から３時１８分、根本匠衆院予算委員長。１９分から４８分、宮沢洋一自民党税制調査会長。５７分から４時４０分、経済財政諮問会議。４５分から５３分、臨時閣議。６時２３分、徒歩で官邸発。２４分、公邸着。