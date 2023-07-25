京都・洛南高付中が決勝大会へ　小・中学校将棋団体戦西日本大会

文部科学大臣杯第１９回小・中学校将棋団体戦西日本大会（産経新聞社など主催、ヒューリック特別協賛）が２５日、神戸で開かれ、中学校の部京都府代表の洛南高付中が２年連続３度目の決勝大会（８月９日）進出を果たした。

１チーム３人の団体戦。洛南高付中は８チームが４ブロックに分かれて対戦する予選を３戦全勝で決勝大会出場校決定戦に進み、第９回大会（平成２５年）で日本一に輝いている広島学院中を２―１で破った。

洛南高付中の将棋部は普段、高校生と一緒に練習対局をしながら、腕を磨いている。昨年と同じメンバー３人でつかんだ全国切符。吉田和輝君（３年）は「新型コロナウイルスの制限がなくなって練習時間が増え、チームワークもよくなった。昨年は全国３位だったので、今年はさらに上を目指したい」と張り切っていた。

小学校の部の木津川市立城山台小、京都市立松ヶ崎小、中学校の部の長岡京市立長岡第二中はいずれも予選で敗退した。

▽出場選手（敬称略）

城山台小＝西優一郎（５年）遠山寛太（４年）山本大智（３年）

松ヶ崎小＝岡村のゆり（５年）井澤晴仁（３年）日塚夏生（５年）

洛南高付中＝木村晴悠（３年）吉田和輝（３年）國谷泰史（２年）

長岡第二中＝南野煌太（１年）後藤宗助（２年）森上隼（２年）

▼小学校Ｂブロック

◇城山台

１回戦〇２－１岡山

２回戦〇３－０滋賀

３回戦●１－２大阪

▼小学校Ｃブロック

◇松ヶ崎

１回戦●１－２兵庫

２回戦●１－２宮崎

３回戦●１－２奈良





▼中学校Ａブロック

◇洛南高付

１回戦〇３－０宮崎

２回戦〇３－０長崎

３回戦〇３－０大阪

▼中学校Ｂブロック

◇長岡第二

１回戦●０－３愛知

２回戦〇３－０大分

３回戦●１－２岐阜

▼決勝大会出場校決定戦

洛南高付２－１広島学院



