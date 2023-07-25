小・中学校将棋団体戦西日本大会　兵庫・灘中が決勝大会進出逃す

文部科学大臣杯第１９回小・中学校将棋団体戦西日本大会（産経新聞社など主催、ヒューリック特別協賛）が２５日、神戸市で開かれ、中学校の部兵庫県代表の灘中は決勝大会出場校決定戦で、松山市立桑原中に敗れ、決勝大会（８月９日、東京）進出を逃した。

１チーム３人の団体戦。８チームずつ４ブロックに分かれて対戦する予選では灘中、桑原中とも３戦全勝で決定戦に進出した。決定戦では、灘中は早々に１勝をあげたが、残る２人が敗れ、１勝２敗で惜しくも敗退した。

大塚統互君は「勝てる対局だったが、詰めの手順を間違えてしまった」と悔しさをにじませ、「来年、またがんばります」と雪辱を誓った。

中学校の部の白陵中は予選で敗退。小学校の部の西宮市立香櫨園小と神戸市立北須磨小、加古川市立平岡小（普及推薦枠）も予選で敗れた。

▽出場選手（敬称略）

香櫨園小＝砂原詠心（３年）砂原桜成（１年）多賀光広（４年）

北須磨小＝高橋英之（６年）直井友寛（４年）高橋良昌（４年）

平岡小＝南俊太（６年）水澤篤史（６年）森田洸（６年）

灘中＝大塚統互（２年）石井雄久（２年）伊井颯一（２年）

白陵中＝前田昂希（２年）長棟想平（１年）中田康成（２年）





▼小学校Ａブロック

◇平岡

１回戦●１－２愛知

２回戦●１－２福井

３回戦〇２－１高知

▼小学校Ｂブロック

◇香櫨園

１回戦〇３－０徳島

２回戦●１－２大阪

３回戦〇３－０滋賀

▼小学校Ｃブロック

◇北須磨

１回戦〇２－１京都

２回戦●１－２愛媛

３回戦〇２－１山口





▼中学校Ｂブロック

◇白陵

１回戦〇２－１大分

２回戦●１－２愛知

３回戦●１－２高知

▼中学校Ｃブロック

◇灘

１回戦〇２－１沖縄

２回戦〇３－０滋賀

３回戦〇２－１岡山

▼決勝大会出場校決定戦

松山市立桑原２－１灘



