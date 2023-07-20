岸田日誌１９日（水）

【午前】１１時１５分、中東３カ国歴訪を終え、政府専用機で羽田空港着。３５分、同空港発。５７分、皇居着。帰国の記帳。

【午後】０時６分、皇居発。１４分、公邸着。１時３分、徒歩で公邸発。４分、官邸着。報道各社のインタビュー。３５分から４７分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長。４８分から２時７分、松野氏、木原氏、磯崎氏、栗生氏、村田氏、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、森隆志気象庁気象防災監。３時２２分から４８分、林芳正外相、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の海部篤軍縮不拡散・科学部長、船越健裕アジア大洋州局長。４時２５分、官邸発。２８分、自民党本部着。３０分から５時８分、同党の都道府県議会議員初当選研修会に出席し、講演。９分から１６分、茂木敏充同党幹事長。１７分、同所発。３３分、東京・築地の築地本願寺着。浄土真宗本願寺派総長就退任祝賀慰労会に出席し、あいさつ。４６分、同所発。６時５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急着。宴会場「鳳凰」で同党の都道府県議会議員初当選研修会の懇親会に出席。記念撮影。３１分、同所発。４１分、東京・丸の内のパレスホテル東京着。日本料理店「和田倉」で萩生田光一同党政調会長と会食。８時４６分、同所発。５６分、公邸着。