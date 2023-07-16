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高校野球埼玉大会

１６日のスコア・１７日の試合

産経ニュース

◇第１０５回全国高校野球選手権埼玉大会（１６日、県営大宮公園ほか）

▽３回戦

【県営大宮公園】

細田　学園　６―４　川　　　口


狭山　清陵　４―２　深　谷　商


川口　青陵　１０―６　桶　　　川

【レジスタ大宮】

久喜　北陽　５―３　浦　和　実

（延長十回タイブレーク）


大　宮　南　６―１　熊　谷　工


浦和　学院　１５―０　寄居　城北

（五回コールド）

【ＵＤ上尾】

東農　大三　５―１　松　　　山


熊　谷　商　５―２　所　　　沢


埼　玉　栄　７―４　正智　深谷

【熊谷公園】

熊　　　谷　７―５　国際　学院


深谷　第一　８―１　蓮田　松韻

（七回コールド）


坂　　　戸　７―０　本　　　庄

（七回コールド）

【所沢航空】

立教　新座　１０―０　　　蕨

（五回コールド）


本庄　第一　１１―１　坂　戸　西

（五回コールド）

【越谷市民】

昌　　　平　１９―０　大宮武蔵野

（五回コールド）


越　ケ　谷　７―３　宮　　　代

■１７日の試合

▽３回戦

【県営大宮】

川　口　工　―　花咲　徳栄

秀明　英光　―　豊　　　岡

慶応　志木　－　市立　川越

【レジスタ大宮】

春日部共栄　―　川　越　東

朝　霞　西　―　開　　　智

熊　谷　西　－　大　宮　東

【ＵＤ上尾】

上　　　尾　―　武蔵　越生

城西大川越　―　栄　　　北

川　　　越　－　浦和　麗明

【市営浦和】

浦　　　和　―　叡　　　明

武　　　南　―　星　　　野

【所沢航空】

山村　国際　―　西武　文理

川　越　南　―　飯　　　能

【越谷市民】

春日部工　　―　獨協　埼玉

春日部東　　―　小　　　川

越　谷　西　―　入間　向陽

※いずれも第１試合は午前９時、第２試合は午前１１時半、第３試合は午後２時開始予定

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