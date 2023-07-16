◇第１０５回全国高校野球選手権埼玉大会（１６日、県営大宮公園ほか）
▽３回戦
【県営大宮公園】
細田 学園 ６―４ 川 口
狭山 清陵 ４―２ 深 谷 商
川口 青陵 １０―６ 桶 川
【レジスタ大宮】
久喜 北陽 ５―３ 浦 和 実
（延長十回タイブレーク）
大 宮 南 ６―１ 熊 谷 工
浦和 学院 １５―０ 寄居 城北
（五回コールド）
【ＵＤ上尾】
東農 大三 ５―１ 松 山
熊 谷 商 ５―２ 所 沢
埼 玉 栄 ７―４ 正智 深谷
【熊谷公園】
熊 谷 ７―５ 国際 学院
深谷 第一 ８―１ 蓮田 松韻
（七回コールド）
坂 戸 ７―０ 本 庄
（七回コールド）
【所沢航空】
立教 新座 １０―０ 蕨
（五回コールド）
本庄 第一 １１―１ 坂 戸 西
（五回コールド）
【越谷市民】
昌 平 １９―０ 大宮武蔵野
（五回コールド）
越 ケ 谷 ７―３ 宮 代
◇
■１７日の試合
▽３回戦
【県営大宮】
川 口 工 ― 花咲 徳栄
秀明 英光 ― 豊 岡
慶応 志木 － 市立 川越
【レジスタ大宮】
春日部共栄 ― 川 越 東
朝 霞 西 ― 開 智
熊 谷 西 － 大 宮 東
【ＵＤ上尾】
上 尾 ― 武蔵 越生
城西大川越 ― 栄 北
川 越 － 浦和 麗明
【市営浦和】
浦 和 ― 叡 明
武 南 ― 星 野
【所沢航空】
山村 国際 ― 西武 文理
川 越 南 ― 飯 能
【越谷市民】
春日部工 ― 獨協 埼玉
春日部東 ― 小 川
越 谷 西 ― 入間 向陽
※いずれも第１試合は午前９時、第２試合は午前１１時半、第３試合は午後２時開始予定