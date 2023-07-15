岸田日誌１４日（金）

【午後】０時３２分、欧州での北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議、欧州連合（ＥＵ）定期首脳協議出席を終え、裕子夫人と共に政府専用機で羽田空港着。４８分、同空港発。１時１０分、皇居着。帰国の記帳。１９分、皇居発。２９分、官邸着。２時から１５分、後藤茂之経済再生担当相、江島一彦財務省関税局長、水野政義農林水産省輸出・国際局長、松尾剛彦経済産業省通商政策局長。３５分から４８分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、後藤氏、藤井健志官房副長官補、中村博治内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、迫井正深医務技監、榎本健太郎医政局長、大坪寛子健康局長。４９分から５９分、加藤氏、松野氏、木原氏、磯崎氏、栗生氏、後藤氏、藤井氏、中村氏、大島氏、迫井氏。３時１５分から２５分、新谷正義自民党衆院議員。４１分から４時６分、ミリー米統合参謀本部議長の表敬。７分から２１分、小倉将信こども政策担当相、木原氏、渡辺由美子こども家庭庁長官。３３分から５８分、松野氏、木原氏、磯崎氏、栗生氏、谷公一防災担当相、村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、大林正典気象庁長官。５時３分から１９分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。２０分から２３分、原氏。６時２６分、徒歩で官邸発。２７分、公邸着。