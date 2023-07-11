岸田日誌１０日（月）

【午前】９時３７分、徒歩で公邸発。３８分、官邸着。１０時から２０分、青木一彦自民党参院議員。２１分から４９分、木原誠二官房副長官、金融庁の栗田照久長官、堀本善雄政策立案総括審議官。５３分から１１時４４分、磯崎仁彦官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長、鯰博行経済局長、神田真人財務官、小川良介農林水産審議官、保坂伸経済産業審議官、岡真臣防衛審議官。４５分から４８分、秋葉氏、山田氏、小野氏、中込氏、鯰氏、保坂氏。

【午後】１時３５分から５０分、木原氏、磯崎氏、栗生俊一官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、大林正典気象庁長官。２時から２８分、米投資ファンド「コールバーグ・クラビス・ロバーツ」（ＫＫＲ）のジョー・ベイ共同最高経営責任者（ＣＥＯ）。３７分から５８分、秋葉氏、外務省の森健良事務次官、海部篤軍縮不拡散・科学部長、船越健裕アジア大洋州局長。５９分から３時９分、秋葉氏、山田氏、長岡寛介中東アフリカ局長。２１分から４時４８分、木原氏、秋葉氏、山田氏、長岡氏、神田氏、小川氏、保坂氏、岡氏。５時４分から２０分、原和也内閣情報官。３４分から４９分、松野博一官房長官、木原氏、磯崎氏、栗生氏、谷公一防災担当相、村田氏、高橋氏、広瀬氏、大林氏。５０分から６時１１分、三木谷浩史新経済連盟代表理事。２４分から２７分、報道各社のインタビュー。２８分、官邸発。３６分、東京・六本木の「ステーキハウスハマ 六本木本店」着。自民党の世耕弘成参院幹事長、野上浩太郎参院国対委員長と会食。８時５６分、同所発。９時５分、公邸着。