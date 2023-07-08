【午前】８時５５分、公邸発。５９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。宴会場「芙蓉の間」で東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）・先進７カ国（Ｇ７）法相特別対話開会式に出席し、あいさつ。９時１２分、同所発。１９分、官邸着。２８分から４９分、西村康稔経済産業相、岡田直樹万博相、清水真人国土交通政務官、栗生俊一官房副長官、森昌文首相補佐官、飯田祐二経産事務次官、国交省の和田信貴事務次官、塩見英之不動産・建設経済局長。１０時２分から９分、閣議。３０分から４８分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。１１時２５分から５８分、木原誠二官房副長官、秋葉氏、外務省の山田重夫外務審議官、長岡寛介中東アフリカ局長、保坂伸経産審議官。

【午後】０時２分から３１分、政府与党連絡会議。３時５分から５８分、秋葉氏、山田氏、外務省の中込正志欧州局長。５９分から４時３３分、秋葉氏、山田氏、外務省の船越健裕アジア大洋州局長、神田真人財務官、保坂氏。５時１分から１６分、秋葉氏、原氏。１７分から２６分、原氏。６時４分から１１分、報道各社のインタビュー。１２分、官邸発。１５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急着。日本料理店「水簾」で令和国民会議（令和臨調）共同代表の茂木友三郎キッコーマン名誉会長、佐々木毅元東大学長らと会食。木原氏同席。８時１６分、同所発。１８分、公邸着。