【午前】９時１４分、徒歩で公邸発。１５分、官邸着。１０時から１３分、経済産業省の飯田祐二、多田明弘新旧事務次官、保坂伸、平井裕秀新旧経産審議官、村瀬佳史新資源エネルギー庁長官、須藤治、角野然生新旧中小企業庁長官、松沢裕、小野洋新旧環境省地球環境審議官、防衛省の鈴木敦夫事務次官、増田和夫次期事務次官、岡真臣防衛審議官、芹沢清次期防衛審議官、防衛装備庁の土本英樹長官、深沢雅貴次期長官と省庁ごとに面会。１１時４３分、官邸発。５８分、東京都新宿区の堺屋太一記念東京芸術大学美術愛住館着。「堺屋コレクション展」を鑑賞。故堺屋太一氏の妻、池口史子さん、日比野克彦東京芸術大学長、山本有二元農林水産相同行。

【午後】０時３３分、同所発。４３分、官邸着。２時から１２分、秋葉剛男国家安全保障局長。１３分から４０分、磯崎仁彦官房副長官、秋葉氏、外務省の山田重夫外務審議官、中込正志欧州局長、鯰博行経済局長。４１分から４９分、秋葉氏。３時７分から２２分、消費財業界団体「ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム」の松川剛日本・アジア太平洋地域ゼネラルマネジャー。４時４０分から５９分、中泉松司元自民党参院議員。５時２０分から４７分、産経新聞のインタビュー。６時９分から２４分、トルコのエルドアン大統領と電話会談。３７分、徒歩で官邸発。３８分、公邸着。