総務省人事（７日）官房総務課長（公営企業課長）菊地健太郎▽企画調整課長（官房参事官）大西一禎▽行政評価局総務課長（行政相談企画課長）渡辺浩之▽国際戦略課長（情報通信政策研究所長）井幡晃三▽情報流通行政局総務課長（消費者庁総務課長）金沢直樹▽総合通信基盤局総務課長（内閣参事官）渋谷闘志彦▽統計局総務課長（統計情報利用推進課長）上田聖▽自治大学校長（地方公務員共済組合連合会理事）宮地俊明▽情報通信政策研究所長（情報流通行政局総務課長）林弘郷▽統計研究研修所長（事業所情報管理課長）水野靖久▽北海道管区行政評価局長（内閣府公益認定等委員会事務局次長）竹中一人▽東北管区行政評価局長（行政通則法制度研究官）加瀬徳幸▽中部管区行政評価局長（地方公務員共済組合連合会監事）井筒宏和▽近畿管区行政評価局長（東北管区行政評価局長）栗田奈央子▽中国四国管区行政評価局長（九州管区行政評価局長）高田義久▽九州管区行政評価局長（北海道総合通信局長）磯寿生▽北海道総合通信局長（郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構保険部長）広重憲嗣▽東北総合通信局長（情報通信研究機構執行役）中沢淳一▽信越総合通信局長（宇宙航空研究開発機構理事補佐）藤田和重▽北陸総合通信局長（国際戦略局参事官）菱田光洋▽近畿総合通信局長（日本郵政監査部長）菱沼宏之▽中国総合通信局長（郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構貯金部長）小原弘嗣▽四国総合通信局長（基幹・衛星移動通信課長）田口幸信▽九州総合通信局長（信越総合通信局長）塩崎充博▽沖縄総合通信事務所長（情報通信研究機構広報部長）越後和徳▽公害等調整委員会事務局長（公害等調整委員会事務局次長）小原邦彦▽辞職 自治大学校長滝川伸輔、北海道管区行政評価局長河内達哉、東北総合通信局長柳島智、関東総合通信局長新井孝雄、近畿総合通信局長井上知義、九州総合通信局長野崎雅稔