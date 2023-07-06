【午前】９時５３分、徒歩で公邸発。５４分、官邸着。５５分から１０時２３分、土生栄二、吉川浩民現・次期内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長、赤石浩一、二宮清治現・次期デジタル審議官、角田隆、石田優新旧復興庁事務次官、金融庁の栗田照久、中島淳一新旧長官、天谷知子前金融国際審議官、総務省の山下哲夫、内藤尚志現・次期事務次官、堀江宏之次期総務審議官、前田一浩、原邦彰現・次期消防庁長官、財務省の茶谷栄治事務次官、神田真人財務官、住沢整、阪田渉新旧国税庁長官、厚生労働省の迫井正深、福島靖正新旧医務技監、田中誠二、小林洋司新旧厚労審議官、青山豊久、織田央新旧林野庁長官、森健、神谷崇新旧水産庁長官、国土交通省の和田信貴、藤井直樹新旧事務次官、榊真一新国交審議官、林俊行、上原淳現・次期国交審議官、高橋一郎、和田浩一新旧観光庁長官と省庁ごとに面会。１１時から９分、新納啓介日本損害保険協会会長。４１分から５９分、土志田領司全国中小建設業協会会長。

【午後】２時２分から２４分、北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさん、渡辺竜五新潟県佐渡市長と面会。要望書受け取り。松野博一官房長官兼拉致問題担当相、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長同席。４時３０分から４９分、辻清人自民党衆院議員。５時１５分から３８分、山田重夫外務審議官、増田和夫防衛省防衛政策局長。６時２０分、徒歩で官邸発。２１分、公邸着。