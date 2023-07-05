経済産業省人事（４日）官房審議官（内閣官房内閣参事官）菊川人吾、（内閣府政策統括官付参事官）井上誠一郎、（日本貿易保険執行役員営業第２部長）浦田秀行、（国土交通省総合政策局交通政策課長）真鍋英樹、（官房付）荒井勝喜、（デジタル庁統括官付審議官）山本和徳、（資源エネルギー庁官房国際資源エネルギー戦略統括調整官）小林出、（商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官）田中一成、（内閣府健康・医療戦略推進事務局次長）西村秀隆、（復興庁統括官付参事官）殿木文明▽官房付（復興庁統括官）由良英雄▽官房総務課長（製造産業局総務課長）香山弘文▽会計課長（資源エネルギー庁官房総務課長）浦上健一朗▽通商交渉官（消費者庁政策立案総括審議官）片岡進▽製造産業局総務課長（内閣官房内閣参事官）西山英将▽商務情報政策局総務課長（資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長）若月一泰▽商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官（官房付）森田健太郎▽併任北海道経済産業局資源エネルギー環境部長 北海道経済産業局長岩永正嗣▽近畿経済産業局長（内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長）三浦章豪▽中国経済産業局長（内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室審議官）実国慎一▽官房国際カーボンニュートラル政策統括調整官（官房審議官）木原晋一▽資源エネルギー庁官房総務課長（資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長）河野太志▽資源エネルギー庁電力・ガス事業部長（官房総務課長）久米孝▽特許庁総務部総務課長（資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課長）細川成己▽特許庁審査業務部長（通商政策局参事官）山下隆也▽中小企業庁官房中小企業政策統括調整官（デジタル庁統括官付審議官）平塚敦之▽中小企業庁官房総務課長（官房参事官）宮本岩男▽内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長（会計課長）坂本里和▽内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室次長（官房審議官）門松貴▽２０２５年日本国際博覧会協会企画局長（官房付）河本健一▽辞職 特許庁総務部総務課長吉沢隆＝経済産業研究所総務ディレクターへ、総務省国際戦略局次長小野寺修＝日本貿易振興機構北京事務所へ、内閣府地方創生推進室次長三浦聡＝日本貿易振興機構ニューヨーク事務所へ、内閣府知的財産戦略推進事務局長田中茂明、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官覚道崇文、内閣官房内閣審議官表尚志、防衛装備庁官房審議官春日原大樹、２０２５年日本国際博覧会協会企画局長畠山一成