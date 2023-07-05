【午前】９時２８分、公邸発。３１分、自民党本部着。３２分から４４分、党役員会。４７分から４９分、関口昌一同党参院議員会長。５０分、同所発。５４分、官邸着。１０時１分から８分、閣議。３６分から１１時２４分、宮沢洋一同党税制調査会長。２５分から４０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。４１分から５１分、秋葉氏、外務省の森氏、中込正志欧州局長。５４分、官邸発。

【午後】０時１４分、東京・本郷の東大安田講堂着。１７分から２７分、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長らと懇談。３５分から５７分、シンポジウム「生成ＡＩが切り拓く未来と日本の展望」であいさつ、質疑応答。５９分、同所発。１時１８分、官邸着。４２分から２時１分、シュワブ世界経済フォーラム会長の表敬。２分から４６分、五條堀孝アブドラ国王科学技術大特別栄誉教授。上川陽子同党幹事長代理同席。５７分、官邸発。３時、自民党本部着。１分から４５分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。４６分、同所発。４９分、官邸着。４時１４分から４８分、グロッシ国際原子力機関（ＩＡＥＡ）事務局長から東京電力福島第１原発処理水の安全性に関する報告書受け取り。林芳正外相、西村康稔経済産業相同席。５時２分から１６分、秋葉氏、原和也内閣情報官。１７分から２３分、原氏。６時６分から２０分、斉藤鉄夫国土交通相、国交省の国土審議会の永野毅会長から国土形成計画案の報告。４４分から４６分、報道各社のインタビュー。４７分、官邸発。５４分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂梢」着。元宿仁同党本部事務総長と会食。９時２４分、同所発。３０分、公邸着。