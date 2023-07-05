財務省人事（４日）政策立案総括審議官兼財務総合政策研究所副所長（東北財務局長）目黒克幸▽公文書監理官（官房付）高野寿也▽官房審議官兼会計課長（北陸財務局長）堀田秀之▽官房参事官兼官房審議官（経済財政政策調整官）上田淳二▽副財務官（国際局総務課長）藤井大輔▽秘書課長（税制第二課長）佐藤大▽総合政策課長兼経済財政政策調整官（法規課長）渡辺和紀▽財政経済特別研究官（官房審議官）佐藤宣之▽官房付（理財局次長）彦谷直克、（北海道財務局長）松重友啓▽主計局次長（官房参事官兼官房審議官兼秘書課長）吉野維一郎▽主計局総務課長（主計官）大沢元一▽主税局審議官（主計局次長）中村英正、（主税局参事官）小宮敦史▽主税局参事官（広島国税局長）細田修一▽主税局総務課長（税制第一課長）関禎一郎▽関税局審議官（国際局審議官）内野洋次郎▽理財局次長（理財局審議官）石田清、（官房付）湯下敦史▽理財局審議官（官房付）辻貴博▽理財局総務課長（国有財産企画課長）藤崎雄二郎▽国際局審議官（副財務官）緒方健太郎▽国際局総務課長（開発政策課長）飯塚正明▽北海道財務局長（司計課長）大久保誠▽東北財務局長（金融庁総合政策局審議官）田原泰雅▽関東財務局長（東海財務局長）伊野彰洋▽北陸財務局長（公文書監理官）金森敬▽東海財務局長（福岡財務支局長）渡辺輝▽福岡財務支局長（官房付）中沢亨▽東京税関長（横浜税関長）源新英明▽横浜税関長（名古屋税関長）松岡裕之▽名古屋税関長（官房参事官兼関税局審議官）柴田敬司▽辞職 カジノ管理委員会事務局長並木稔、地域経済特別分析官中田悟、関東財務局長成田耕二、東京税関長臼杵芳樹、関東信越国税不服審判所長鵜田晋幸、東京国税局長重藤哲郎