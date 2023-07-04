内閣府人事（４日）迎賓館長（日本学術会議事務局長）三上明輝▽日本学術会議事務局長（沖縄政策、政策調整及び沖縄科学技術大学院大学担当官房審議官）相川哲也▽経済社会総合研究所次長（経済社会システム担当官房審議官）野村裕▽経済社会システム担当官房審議官（財務省主税局審議官）阿久沢孝▽宇宙開発戦略推進事務局長（経済産業省官房付）風木淳▽経済社会総合研究所総括政策研究官併任地方創生推進事務局次長（財務省官房付）河村直樹▽経済財政運営担当官房審議官（経済社会総合研究所総括政策研究官併任大臣官房及び男女共同参画局担当官房審議官）畠山貴晃▽経済社会総合研究所総括政策研究官（経済財政分析担当官房審議官）松多秀一▽経済財政運営及び経済社会システム担当官房審議官（厚生労働省健康局結核感染症課長）江浪武志▽経済社会総合研究所総括政策研究官併任大臣官房及び男女共同参画局担当官房審議官（内閣官房内閣参事官）小八木大成▽科学技術・イノベーション推進事務局審議官（経産省官房付）徳増伸二▽政府広報室長（内閣官房内閣参事官）広瀬健司▽経済社会総合研究所総括政策研究官併任経済社会システム及び消費者委員会担当官房審議官（国際平和協力本部事務局参事官）後藤一也▽北方対策本部審議官併任大臣官房担当官房審議官併任官房公文書監理官併任人事課担当官房参事官（人事課長）矢作修己▽政策調整担当官房審議官（会計課長）由布和嘉子▽経済財政分析担当官房審議官（経済財政分析担当政策統括官付総括担当参事官）上野有子▽食品安全委員会事務局長（食品安全委員会事務局次長）中裕伸▽併任地域就職氷河期世代支援加速化事業推進室次長 厚労省官房公文書監理官小宅栄作▽併任知的財産戦略推進事務局次長 経産省官房付佐野究一郎▽併任健康・医療戦略推進事務局次長 厚労省官房付竹林経治▽併任地方創生推進事務局審議官 経産省官房付安楽岡武▽併任規制改革推進室次長 財務省官房付渡辺公徳▽官房政策立案総括審議官（経済社会総合研究所総括政策研究官併任経済社会システム及び消費者委員会担当官房審議官）岡本直樹▽併任解除地域就職氷河期世代支援加速化事業推進室次長 厚労省官房公文書監理官河野恭子▽併任解除規制改革推進室次長 財務省官房付辻貴博▽併任解除健康・医療戦略推進事務局次長 経産省官房付西村秀隆▽併任解除地方創生推進事務局審議官 経産省官房付三浦聡▽食品安全委員会事務局次長（農林水産省官房付）及川仁▽男女共同参画局総務課長（消費者庁消費者安全課長）大森崇利▽食品安全委員会事務局総務課長（厚労省社会・援護局援護企画課長）重元博道▽防災担当政策統括官付総括担当参事官（国土交通省官房付）中尾晃史▽政策調整担当政策統括官付総括担当参事官（男女共同参画局総務課長）杉田和暁▽経済財政分析担当政策統括官付総括担当参事官（経済社会総合研究所国民経済計算部長）多田洋介▽会計課長（賞勲局審査官併任政策調整担当政策統括官付参事官）田中駒子▽公益認定等委員会事務局総務課長（官房併任総務課担当官房参事官）真弓智也▽経済社会総合研究所国民経済計算部長（経済社会総合研究所上席主任研究官併任経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長）尾崎真美子▽人事課長（人事課担当官房参事官）水田豊▽併任総合海洋政策推進事務局総括担当参事官 国交省総合政策局付谷口礼史▽併任解除食品安全委員会事務局総務課長 厚労省官房付込山愛郎▽併任解除総合海洋政策推進事務局総括担当参事官 国交省総合政策局付白崎俊介▽沖縄総合事務局次長（観光庁観光地域振興部観光地域振興課長）河南正幸▽退職 経済社会総合研究所長増島稔、迎賓館長宮地毅