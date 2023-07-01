岸田日誌３０日（金）

【午前】９時１７分、徒歩で公邸発。１８分、官邸着。２４分から５６分、林芳正外相、野村哲郎農林水産相、西村康稔経済産業相、西村明宏環境相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、渡辺博道復興相、片岡宏一郎経産省福島復興推進グループ長。１０時５分から１３分、閣議。２４分から３７分、飯島彰己日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議座長から提言書受け取り。３８分から５９分、宮川潤一ソフトバンク社長。松山政司自民党参院政審会長同席。１１時から１６分、松山氏。１７分から５３分、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、木原氏、栗生氏、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。

【午後】０時、官邸発。２分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急着。日本料理店「水簾」で森山裕自民党選対委員長と会食。１時９分、同所発。１１分、官邸着。２時１１分から１７分、政府税制調査会。１８分から４２分、大西宏幸自民党元衆院議員。３時３分から１１分、同党東京都連の新人地方議員から要望書受け取り。萩生田光一会長、磯崎氏同席。１２分から１７分、経産省主催の「ＬＮＧ産消会議」向けビデオメッセージ収録。４時２分から１６分、黒柳徹子国連児童基金（ユニセフ）親善大使、「ユニセフ議員連盟」の野田聖子会長から要望書受け取り。２９分から５時、加藤氏、松野氏、磯崎氏、栗生氏、後藤茂之経済再生担当相、藤井氏、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島氏、福島靖正医務技監。５分から１６分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。１７分から２６分、原氏。６時２２分、官邸発。２７分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂浅田」着。松本氏、加藤氏、河野氏と会食。松野氏同席。８時１０分、同所発。１４分、公邸着。