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参政党、次期衆院選に新人５７人を追加擁立

産経ニュース

参政党は２８日、次期衆院選に新人５７人を追加擁立すると発表し、このうち選挙区４８人、比例代表２人の計５０人の氏名を公表した。党の追加発表者は次の通り。（敬称略）

（選挙区）

【茨城】２区　福田祥子【栃木】１区　大森紀明【埼玉】１区　斎藤宏美▽１６区　宮窪雅一【千葉】３区　宮路純一▽８区　宮本寛之【東京】１区　吉川里奈▽２区　最上佳則▽３区　植木洋貴▽９区　山本沙紀▽１０区　安田伸▽１１区　坂上仁志▽１３区　戒能遥▽１６区　有田正寿▽２１区　大沢里枝▽２２区　鈴木美香▽２８区　江崎早苗▽３０区　作本純子【神奈川】１区　伊東万美子▽４区　津野照久▽１２区　江岡貴宏▽１５区　藤田修一▽１６区　佐野留美【静岡】４区　高田晃宏【京都】６区　林まゆ子【大阪】１区　藤田美季▽４区　黒川洋司▽５区　西川なつみ▽７区　橋本好乃美▽１２区　山岡智美▽１５区　宮出千慧▽１９区　林元政子【兵庫】６区　太田勝規▽７区　浜本幸博【福岡】３区　重松雄子▽４区　河津昇▽５区　岡部吉高▽６区　古川恭司▽８区　行平佳弘【佐賀】１区　重松忠【長崎】２区　高木聡子【大分】３区　矢竹ゆかり【宮崎】１区　滋井邦晃【鹿児島】２区　四位千恵▽３区　池田祐晟▽４区　横井さくら【沖縄】１区　宮城智子▽２区　和田知久

（比例代表）

【北海道】田中義人【東北】山中泉

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