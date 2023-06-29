参政党、次期衆院選に新人５７人を追加擁立

参政党は２８日、次期衆院選に新人５７人を追加擁立すると発表し、このうち選挙区４８人、比例代表２人の計５０人の氏名を公表した。党の追加発表者は次の通り。（敬称略）

（選挙区）

【茨城】２区 福田祥子【栃木】１区 大森紀明【埼玉】１区 斎藤宏美▽１６区 宮窪雅一【千葉】３区 宮路純一▽８区 宮本寛之【東京】１区 吉川里奈▽２区 最上佳則▽３区 植木洋貴▽９区 山本沙紀▽１０区 安田伸▽１１区 坂上仁志▽１３区 戒能遥▽１６区 有田正寿▽２１区 大沢里枝▽２２区 鈴木美香▽２８区 江崎早苗▽３０区 作本純子【神奈川】１区 伊東万美子▽４区 津野照久▽１２区 江岡貴宏▽１５区 藤田修一▽１６区 佐野留美【静岡】４区 高田晃宏【京都】６区 林まゆ子【大阪】１区 藤田美季▽４区 黒川洋司▽５区 西川なつみ▽７区 橋本好乃美▽１２区 山岡智美▽１５区 宮出千慧▽１９区 林元政子【兵庫】６区 太田勝規▽７区 浜本幸博【福岡】３区 重松雄子▽４区 河津昇▽５区 岡部吉高▽６区 古川恭司▽８区 行平佳弘【佐賀】１区 重松忠【長崎】２区 高木聡子【大分】３区 矢竹ゆかり【宮崎】１区 滋井邦晃【鹿児島】２区 四位千恵▽３区 池田祐晟▽４区 横井さくら【沖縄】１区 宮城智子▽２区 和田知久

（比例代表）

【北海道】田中義人【東北】山中泉