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１００度目の早慶戦は３６年ぶり国立開催　関東大学ラグビー対抗戦＆リーグ戦日程発表

サンスポ

関東ラグビー協会は２９日、今秋の関東大学対抗戦、リーグ戦の日程を発表した。両グループとも９月９日に開幕。１００度目の定期戦となる対抗戦伝統の早慶戦は例年通り１１月２３日に行われ、１９８７年以来３６年ぶりに国立競技場で開催される。１２月３日の早明戦も２年続けて国立開催となる。

日程は以下の通り（対は対抗戦、リはリーグ戦。いわきＧＦはいわきグリーンフィールド、セナリオ三郷はセナリオハウスフィールド三郷。東京都内は追って発表）。

【９月】

▼９日≪対≫筑波大－慶大（１２：３０駒沢）、帝京大－成蹊大（１５：００駒沢）、青学大－明大（１５：００秩父宮）

≪リ≫法大－東洋大（１２：３０熊谷）、東海大－拓大（１５：００熊谷）、流通経大－大東大（１３：００札幌ドーム）、日大－立正大（１５：００秋葉台）

▼１０日

≪対≫早大－立大（１５：００熊谷）

▼１６日

≪リ≫立正大－東洋大（１２：３０熊谷）、流通経大－拓大（１５：００熊谷）

▼１７日

≪対≫立大－慶大（１２：３０前橋敷島）、青学大－帝京大（１５：００前橋敷島）

▼２３日

≪リ≫法大－日大（１２：３０熊谷）、東海大－大東大（１５：００熊谷）

▼２４日

≪対≫筑波大－早大（１２：３０秩父宮）、明大－成蹊大（１５：００秩父宮）

▼３０日

≪リ≫東洋大－拓大（１２：３０熊谷Ｂ）、立正大－流通経大（１５：００熊谷Ｂ）

≪対≫慶大－青学大（１４：００小田原城山）

【１０月】

▼１日

≪リ≫大東大－日大（１２：３０熊谷）、東海大－法大（１３：００小田原城山）

≪対≫立大－帝京大（１５：００熊谷）、明大－筑波大（１３：００いわきＧＦ）、早大－成蹊大（１３：００足利ガス）

▼１４日

≪対≫青学大－早大（１３：００セナリオ三郷）

▼１５日

≪リ≫拓大－日大（１１：３０セナリオ三郷）、法大－流通経大（１４：００セナリオ三郷）

≪対≫帝京大－筑波大（１３：００桐生）、立大－明大（１３：００大和）

▼２１日

≪リ≫大東大－東洋大（１１：３０前橋敷島）、東海大－立正大（１４：００前橋敷島）

▼２２日

≪対≫慶大－成蹊大（１３：００北上総合）

▼２８日

≪リ≫立正大－拓大（１１：３０セナリオ三郷）、日大－東海大（１４：００セナリオ三郷）

▼２９日

≪リ≫法大－大東大（１１：３０セナリオ三郷）、流通経大－東洋大（１４：００セナリオ三郷）

【１１月】

▼５日

≪対≫立大－青学大（１１：３０秩父宮）、早大－帝京大（１４：００秩父宮）、成蹊大－筑波大（１１：３０熊谷）、慶大－明大（１４：００熊谷）

▼１１日

≪リ≫拓大－法大（１３：００小田原城山）

▼１２日

≪リ≫大東大－立正大（１１：３０東京都内）、日大－流通経大（１４：００東京都内）、東洋大－東海大（１３：００小田原城山）

▼１９日

≪対≫成蹊大－立大（１１：３０ＡＧＦ）、筑波大－青学大（１４：００ＡＧＦ）、明大－帝京大（１４：００秩父宮）

▼２３日

≪対≫早大－慶大（１４：００国立）

▼２５日

≪リ≫拓大－大東大（１１：３０えどりく）、立正大－法大（１４：００えどりく）

▼２６日

≪リ≫東洋大－日大（１１：３０秩父宮）、流通経大－東海大（１４：００秩父宮）

【１２月】

▼２日

≪対≫成蹊大－青学大（１１：３０熊谷）、筑波大－立大（１４：００熊谷）、帝京大－慶大（１４：００秩父宮）

▼３日

≪対≫明大－早大（１４：００国立）


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