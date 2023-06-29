１００度目の早慶戦は３６年ぶり国立開催　関東大学ラグビー対抗戦＆リーグ戦日程発表

関東ラグビー協会は２９日、今秋の関東大学対抗戦、リーグ戦の日程を発表した。両グループとも９月９日に開幕。１００度目の定期戦となる対抗戦伝統の早慶戦は例年通り１１月２３日に行われ、１９８７年以来３６年ぶりに国立競技場で開催される。１２月３日の早明戦も２年続けて国立開催となる。
日程は以下の通り（対は対抗戦、リはリーグ戦。いわきＧＦはいわきグリーンフィールド、セナリオ三郷はセナリオハウスフィールド三郷。東京都内は追って発表）。
【９月】
▼９日≪対≫筑波大－慶大（１２：３０駒沢）、帝京大－成蹊大（１５：００駒沢）、青学大－明大（１５：００秩父宮）
≪リ≫法大－東洋大（１２：３０熊谷）、東海大－拓大（１５：００熊谷）、流通経大－大東大（１３：００札幌ドーム）、日大－立正大（１５：００秋葉台）
▼１０日
≪対≫早大－立大（１５：００熊谷）
▼１６日
≪リ≫立正大－東洋大（１２：３０熊谷）、流通経大－拓大（１５：００熊谷）
▼１７日
≪対≫立大－慶大（１２：３０前橋敷島）、青学大－帝京大（１５：００前橋敷島）
▼２３日
≪リ≫法大－日大（１２：３０熊谷）、東海大－大東大（１５：００熊谷）
▼２４日
≪対≫筑波大－早大（１２：３０秩父宮）、明大－成蹊大（１５：００秩父宮）
▼３０日
≪リ≫東洋大－拓大（１２：３０熊谷Ｂ）、立正大－流通経大（１５：００熊谷Ｂ）
≪対≫慶大－青学大（１４：００小田原城山）
【１０月】
▼１日
≪リ≫大東大－日大（１２：３０熊谷）、東海大－法大（１３：００小田原城山）
≪対≫立大－帝京大（１５：００熊谷）、明大－筑波大（１３：００いわきＧＦ）、早大－成蹊大（１３：００足利ガス）
▼１４日
≪対≫青学大－早大（１３：００セナリオ三郷）
▼１５日
≪リ≫拓大－日大（１１：３０セナリオ三郷）、法大－流通経大（１４：００セナリオ三郷）
≪対≫帝京大－筑波大（１３：００桐生）、立大－明大（１３：００大和）
▼２１日
≪リ≫大東大－東洋大（１１：３０前橋敷島）、東海大－立正大（１４：００前橋敷島）
▼２２日
≪対≫慶大－成蹊大（１３：００北上総合）
▼２８日
≪リ≫立正大－拓大（１１：３０セナリオ三郷）、日大－東海大（１４：００セナリオ三郷）
▼２９日
≪リ≫法大－大東大（１１：３０セナリオ三郷）、流通経大－東洋大（１４：００セナリオ三郷）
【１１月】
▼５日
≪対≫立大－青学大（１１：３０秩父宮）、早大－帝京大（１４：００秩父宮）、成蹊大－筑波大（１１：３０熊谷）、慶大－明大（１４：００熊谷）
▼１１日
≪リ≫拓大－法大（１３：００小田原城山）
▼１２日
≪リ≫大東大－立正大（１１：３０東京都内）、日大－流通経大（１４：００東京都内）、東洋大－東海大（１３：００小田原城山）
▼１９日
≪対≫成蹊大－立大（１１：３０ＡＧＦ）、筑波大－青学大（１４：００ＡＧＦ）、明大－帝京大（１４：００秩父宮）
▼２３日
≪対≫早大－慶大（１４：００国立）
▼２５日
≪リ≫拓大－大東大（１１：３０えどりく）、立正大－法大（１４：００えどりく）
▼２６日
≪リ≫東洋大－日大（１１：３０秩父宮）、流通経大－東海大（１４：００秩父宮）
【１２月】
▼２日
≪対≫成蹊大－青学大（１１：３０熊谷）、筑波大－立大（１４：００熊谷）、帝京大－慶大（１４：００秩父宮）
▼３日
≪対≫明大－早大（１４：００国立）