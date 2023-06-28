球宴のファン投票メンバーが発表　セは阪神勢ジャック　パは佐々木朗希、柳田悠岐ら

日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、プロ野球のマイナビオールスターゲーム２０２３（第１戦＝７月１９日・バンテリンドームナゴヤ、第２戦＝同２０日・マツダスタジアム）のファン投票の最終結果を発表した。
両軍最多は阪神・近本光司の７６万９５８７票、パ・リーグ最多はソフトバンク・柳田で７２万５８３４票。投票結果は以下の通り。カッコ内は所属球団と選出回数（選手間、監督推薦含む）
【セ・リーグ】
先発・村上（阪神、初）
中継ぎ・岩崎（阪神、３）
抑え・湯浅（阪神、２）
捕手・梅野（阪神、４）
一塁・大山（阪神、２）二塁・中野（阪神、３）三塁・佐藤輝（阪神、３）
遊撃・木浪（阪神、初）
外野手・近本（阪神、４）、秋山（広島、６）、ノイジー（阪神、初）
【パ・リーグ】
先発・佐々木朗（ロッテ、２）
中継ぎ・山崎颯（オリックス、初）
抑え・オスナ（ソフトバンク、初）
捕手・森（オリックス、６）
一塁・頓宮（オリックス、初）
二塁・外崎（西武、２）
三塁・栗原（ソフトバンク、２）
遊撃・源田（西武、５）
外野手・近藤（ソフトバンク、５）、松本剛（日本ハム、２）、杉本（オリックス、２）
ＤＨ・柳田（ソフトバンク、９）