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球宴のファン投票メンバーが発表　セは阪神勢ジャック　パは佐々木朗希、柳田悠岐ら

サンスポ
球宴ファン投票で最多得票の阪神・近本光司＝甲子園球場(撮影・安部光翁
球宴ファン投票で最多得票の阪神・近本光司＝甲子園球場(撮影・安部光翁

日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、プロ野球のマイナビオールスターゲーム２０２３（第１戦＝７月１９日・バンテリンドームナゴヤ、第２戦＝同２０日・マツダスタジアム）のファン投票の最終結果を発表した。

両軍最多は阪神・近本光司の７６万９５８７票、パ・リーグ最多はソフトバンク・柳田で７２万５８３４票。投票結果は以下の通り。カッコ内は所属球団と選出回数（選手間、監督推薦含む）


【セ・リーグ】

先発・村上（阪神、初）

中継ぎ・岩崎（阪神、３）

抑え・湯浅（阪神、２）


捕手・梅野（阪神、４）


一塁・大山（阪神、２）二塁・中野（阪神、３）三塁・佐藤輝（阪神、３）

遊撃・木浪（阪神、初）


外野手・近本（阪神、４）、秋山（広島、６）、ノイジー（阪神、初）


【パ・リーグ】

先発・佐々木朗（ロッテ、２）

中継ぎ・山崎颯（オリックス、初）

抑え・オスナ（ソフトバンク、初）


捕手・森（オリックス、６）


一塁・頓宮（オリックス、初）

二塁・外崎（西武、２）

三塁・栗原（ソフトバンク、２）

遊撃・源田（西武、５）


外野手・近藤（ソフトバンク、５）、松本剛（日本ハム、２）、杉本（オリックス、２）


ＤＨ・柳田（ソフトバンク、９）

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