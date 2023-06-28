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岸田日誌２７日（火）

産経ニュース

【午前】９時２６分、公邸発。２８分、自民党本部着。３０分から５２分、党役員会。５４分、同所発。５６分、官邸着。１０時２分から１５分、閣議。１６分から４９分、松本剛明総務相、斎藤健法相、永岡桂子文部科学相、加藤勝信厚生労働相、野村哲郎農林水産相、斉藤鉄夫国土交通相、浜田靖一防衛相、河野太郎デジタル相、渡辺博道復興相、谷公一国家公安委員長、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相、高市早苗経済安全保障担当相、岡田直樹地方創生担当相と個別面会。松野博一官房長官同席。５２分から１１時３６分、ＧＸ実行会議。３７分から４４分、林芳正外相、鈴木俊一財務相、西村康稔経済産業相、西村明宏環境相と個別面会。松野氏同席。４５分から５７分、中谷元・首相補佐官。

【午後】０時３分から１時、山口那津男公明党代表と与党党首会談。３２分から３４分、原和也、滝沢裕昭新旧内閣情報官。５８分から２時８分、森本加奈内閣府独立公文書管理監。３０分から３時８分、米下院エネルギー・商業委員会のダンカン議員らの表敬。３１分から４時１３分、上川陽子自民党幹事長代理。１６分から２６分、男女共同参画社会づくり功労者らへの表彰。５時１６分から５２分、林氏、秋葉剛男国家安全保障局長、船越健裕外務省アジア大洋州局長。５３分から６時１３分、神田真人財務官。４７分、官邸発。５８分、東京・銀座のすし店「銀座　鮨あらい」着。同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と会食。９時３７分、同所発。４８分、公邸着。

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