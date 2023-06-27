公式Twitterページ公式Facebookページ

厚生労働省人事

産経ニュース

厚生労働省人事（７月４日）厚労審議官（職業安定局長）田中誠二▽医務技監（内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長）迫井正深▽官房長（雇用環境・均等局長）村山誠▽健康局長（官房審議官）大坪寛子▽医薬・生活衛生局長（医薬産業振興・医療情報審議官）城克文▽職業安定局長（官房長）山田雅彦▽雇用環境・均等局長（高齢・障害者雇用開発審議官）堀井奈津子▽社会・援護局長（官房審議官）朝川知昭▽老健局長（官房総括審議官）間隆一郎▽人材開発統括官（政策統括官＝統計・情報政策、労使関係担当）岸本武史▽政策統括官＝総合政策担当（内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局審議官）鹿沼均▽政策統括官＝統計・情報システム管理、労使関係担当（中央労働委員会事務局審議官）森川善樹▽官房総括審議官（内閣審議官）黒田秀郎▽中央労働委員会事務局長（人材開発統括官）奈尾基弘▽辞職　厚労審議官小林洋司、健康局長佐原康之、医薬・生活衛生局長八神敦雄、社会・援護局長川又竹男、老健局長大西証史、中央労働委員会事務局長田畑一雄▽（７月３日）退職　医務技監福島靖正

今、あなたにオススメ

izaスペシャル

ランキング

もっと見る

  1. 「殺害」も示唆　プーチン大統領の盟友が公然批判　要衝ヘルソン撤退でタブーだった批判が噴出　国内の権力闘争が激化する可能性も

  2. 〝プーチン暗殺〟米上院議員が呼びかけ　「あの男を殺すしかない」ニュースのインタビューで発言　露出身の実業家は懸賞金も

  3. ロシア軍〝弾切れ〟目前　年明けにも備蓄尽き…ウクライナに全土奪還される可能性　イランや北朝鮮からの供与なく軍の士気低下も

  4. 中露〝蜜月崩壊〟習主席がプーチン氏見捨てた！？　「ロシアの敗北は時間の問題」中国元大使が発言　インドの浮上で変わる世界の勢力図

  5. 権威凋落〝プーチン外し〟加速　召集令状の電子化に国内反発　各国大使に「無視」された映像、暗殺におびえる様子を暴露する証言も

今、あなたにオススメ

  1. トップ
  2. 経済
  3. 経済その他