厚生労働省人事（７月４日）厚労審議官（職業安定局長）田中誠二▽医務技監（内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長）迫井正深▽官房長（雇用環境・均等局長）村山誠▽健康局長（官房審議官）大坪寛子▽医薬・生活衛生局長（医薬産業振興・医療情報審議官）城克文▽職業安定局長（官房長）山田雅彦▽雇用環境・均等局長（高齢・障害者雇用開発審議官）堀井奈津子▽社会・援護局長（官房審議官）朝川知昭▽老健局長（官房総括審議官）間隆一郎▽人材開発統括官（政策統括官＝統計・情報政策、労使関係担当）岸本武史▽政策統括官＝総合政策担当（内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局審議官）鹿沼均▽政策統括官＝統計・情報システム管理、労使関係担当（中央労働委員会事務局審議官）森川善樹▽官房総括審議官（内閣審議官）黒田秀郎▽中央労働委員会事務局長（人材開発統括官）奈尾基弘▽辞職 厚労審議官小林洋司、健康局長佐原康之、医薬・生活衛生局長八神敦雄、社会・援護局長川又竹男、老健局長大西証史、中央労働委員会事務局長田畑一雄▽（７月３日）退職 医務技監福島靖正