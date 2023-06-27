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国土交通省人事（２７日）辞職　航空局次長新垣慶太（新関西国際空港会社副社長へ）▽（２８日）航空局次長（航空局担当審議官）大沼俊之（７月４日）事務次官（国土交通審議官）和田信貴▽国土交通審議官（内閣府防災担当政策統括官）榊真一▽官房長（鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長）寺田吉道▽総合政策局長（不動産・建設経済局長）長橋和久▽不動産・建設経済局長（住宅局長）塩見英之▽水管理・国土保全局長（関東地方整備局長）広瀬昌由▽住宅局長（住宅局担当審議官）石坂聡▽自動車局長（公共交通・物流政策審議官）鶴田浩久▽海事局長（運輸総合研究所主席研究員）海谷厚志▽港湾局長（中部地方整備局長）稲田雅裕▽航空局長（国際統括官）平岡成哲▽政策統括官（総合政策局担当審議官）小善真司▽国際統括官（東北運輸局長）田中由紀▽観光庁長官（海事局長）高橋一郎▽退職　事務次官藤井直樹、港湾局長堀田治▽辞職　総合政策局長瓦林康人、自動車局長堀内丈太郎、航空局長久保田雅晴、観光庁長官和田浩一▽（７月１１日）国土交通審議官（鉄道局長）上原淳▽鉄道局長（内閣府総合海洋政策推進事務局長）村田茂樹▽政策統括官（財務省官房付）松浦克巳▽辞職　国土交通審議官林俊行

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