内閣官房人事（７月４日）首相秘書官（財務省主計局主計官）一松旬▽国土交通省に出向（官房副長官補付内閣審議官兼国土強靱化推進室次長）村山一弥▽官房副長官補付内閣審議官兼国土強靱化推進室次長（国交省水管理・国土保全局長）岡村次郎▽官房副長官補付内閣審議官兼新型コロナウイルス感染症対策推進室長（厚生労働省政策統括官＝総合政策担当）中村博治
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