経済産業省人事（７月４日）事務次官（経済産業政策局長兼首席エネルギー・環境・イノベーション政策統括調整官）飯田祐二▽経済産業審議官（資源エネルギー庁長官）保坂伸▽総括審議官（政策立案総括審議官兼首席国際カーボンニュートラル政策統括調整官）南亮▽政策立案総括審議官兼首席ＧＸ機構設立準備政策統括調整官（官房審議官）龍崎孝嗣▽地域経済産業審議官兼首席スタートアップ創出推進政策統括調整官（スタートアップ創出推進政策統括調整官）吾郷進平▽内閣府福島原子力事故処理調整総括官（総括審議官兼地域経済産業グループ長）新居泰人▽経済産業政策局長兼首席エネルギー・環境・イノベーション政策統括調整官（製造産業局長）山下隆一▽貿易経済協力局長（官房審議官兼官房政策統括調整官）福永哲郎▽製造産業局長（近畿経済産業局長）伊吹英明▽資源エネルギー庁長官（内閣府経済財政運営担当政策統括官）村瀬佳史▽資源エネルギー庁次長兼首席エネルギー・地域政策統括調整官兼首席最終処分政策統括調整官（資源エネルギー庁電力・ガス事業部長）松山泰浩▽中小企業庁長官兼地域経済産業グループ長（内閣府福島原子力事故処理調整総括官）須藤治▽辞職 事務次官多田明弘、経済産業審議官平井裕秀、資源エネルギー庁次長兼首席エネルギー・地域政策統括調整官小沢典明、中小企業庁長官角野然生