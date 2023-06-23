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ヒューリック杯棋聖戦第２局の指し手

産経ニュース
大盤解説会場でで対局を振り返る勝利した佐々木大地七段と敗れた藤井聡太棋聖＝２３日午後、兵庫県洲本市のホテルニューアワジ（甘利慈撮影）
大盤解説会場でで対局を振り返る勝利した佐々木大地七段と敗れた藤井聡太棋聖＝２３日午後、兵庫県洲本市のホテルニューアワジ（甘利慈撮影）

先▲七段　佐々木大地

△棋聖　藤井　聡太

▲２六歩　△８四歩　▲２五歩

△８五歩　▲７八金　△３二金

▲３八銀　△７二銀　▲９六歩

△５二玉　▲４六歩　△９四歩

▲２四歩　△同　歩　▲同　飛

△２三歩　▲２八飛　△８六歩

▲同　歩　△同　飛　▲４七銀

△８七歩　▲９七角　△８二飛

▲７五角　△３四歩　▲５六銀

△７四歩　▲６六角　△同　角

▲同　歩　△２二銀　▲７六歩

△３三銀　▲７七桂　△４二玉

▲１六歩　△５二金　▲６五銀

△４四銀　▲７四銀　△８四飛

▲６五銀　△５五銀　▲８五歩

△４四飛　▲８二角　△７三桂

▲９一角成△４六銀　▲４五歩

△同　飛　▲５六銀　△３五飛

▲８二馬△３七銀不成▲５八飛

△４六銀成▲７二馬　△５六成銀

▲同　歩　△４七銀　▲７三馬

△５八銀不成▲同　玉△３九飛打

▲同　金　△同飛成　▲６五桂

△４九角　▲５七玉　△３八龍

▲４八歩　△４七金　▲６八玉

△７六角成▲５三桂成△同　金

▲７二飛　△５二歩　▲５一銀

△４一玉　▲４二銀打△同　金

▲同銀成　△同　玉　▲５一銀

△３二玉　▲４二金　△２二玉

▲５五馬　△４四銀　▲７六飛成

△５五銀　▲７七玉　△６四銀

▲７二龍　△４八龍　▲２五桂

△７六歩　▲８六玉　△７八龍

▲５五角　△同　銀　▲７八銀

△６四角　▲７五歩　△２四歩

▲３一飛　△２三銀　▲３三香

（１１１手了）

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