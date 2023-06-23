ヒューリック杯棋聖戦第２局の指し手

先▲七段 佐々木大地

△棋聖 藤井 聡太

▲２六歩 △８四歩 ▲２五歩

△８五歩 ▲７八金 △３二金

▲３八銀 △７二銀 ▲９六歩

△５二玉 ▲４六歩 △９四歩

▲２四歩 △同 歩 ▲同 飛

△２三歩 ▲２八飛 △８六歩

▲同 歩 △同 飛 ▲４七銀

△８七歩 ▲９七角 △８二飛

▲７五角 △３四歩 ▲５六銀

△７四歩 ▲６六角 △同 角

▲同 歩 △２二銀 ▲７六歩

△３三銀 ▲７七桂 △４二玉

▲１六歩 △５二金 ▲６五銀

△４四銀 ▲７四銀 △８四飛

▲６五銀 △５五銀 ▲８五歩

△４四飛 ▲８二角 △７三桂

▲９一角成△４六銀 ▲４五歩

△同 飛 ▲５六銀 △３五飛

▲８二馬△３七銀不成▲５八飛

△４六銀成▲７二馬 △５六成銀

▲同 歩 △４七銀 ▲７三馬

△５八銀不成▲同 玉△３九飛打

▲同 金 △同飛成 ▲６五桂

△４九角 ▲５七玉 △３八龍

▲４八歩 △４七金 ▲６八玉

△７六角成▲５三桂成△同 金

▲７二飛 △５二歩 ▲５一銀

△４一玉 ▲４二銀打△同 金

▲同銀成 △同 玉 ▲５一銀

△３二玉 ▲４二金 △２二玉

▲５五馬 △４四銀 ▲７六飛成

△５五銀 ▲７七玉 △６四銀

▲７二龍 △４八龍 ▲２五桂

△７六歩 ▲８六玉 △７八龍

▲５五角 △同 銀 ▲７八銀

△６四角 ▲７五歩 △２四歩

▲３一飛 △２三銀 ▲３三香

（１１１手了）