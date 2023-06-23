ヒューリック杯棋聖戦第２局の指し手

先▲七段 佐々木大地
△棋聖 藤井 聡太
▲２六歩 △８四歩 ▲２五歩
△８五歩 ▲７八金 △３二金
▲３八銀 △７二銀 ▲９六歩
△５二玉 ▲４六歩 △９四歩
▲２四歩 △同 歩 ▲同 飛
△２三歩 ▲２八飛 △８六歩
▲同 歩 △同 飛 ▲４七銀
△８七歩 ▲９七角 △８二飛
▲７五角 △３四歩 ▲５六銀
△７四歩 ▲６六角 △同 角
▲同 歩 △２二銀 ▲７六歩
△３三銀 ▲７七桂 △４二玉
▲１六歩 △５二金 ▲６五銀
△４四銀 ▲７四銀 △８四飛
▲６五銀 △５五銀 ▲８五歩
△４四飛 ▲８二角 △７三桂
▲９一角成△４六銀 ▲４五歩
△同 飛 ▲５六銀 △３五飛
▲８二馬△３七銀不成▲５八飛
△４六銀成▲７二馬 △５六成銀
▲同 歩 △４七銀 ▲７三馬
△５八銀不成▲同 玉△３九飛打
▲同 金 △同飛成 ▲６五桂
△４九角 ▲５七玉 △３八龍
▲４八歩 △４七金 ▲６八玉
△７六角成▲５三桂成△同 金
▲７二飛 △５二歩 ▲５一銀
△４一玉 ▲４二銀打△同 金
▲同銀成 △同 玉 ▲５一銀
△３二玉 ▲４二金 △２二玉
▲５五馬 △４四銀 ▲７六飛成
△５五銀 ▲７七玉 △６四銀
▲７二龍 △４八龍 ▲２五桂
△７六歩 ▲８六玉 △７八龍
▲５五角 △同 銀 ▲７八銀
△６四角 ▲７五歩 △２四歩
▲３一飛 △２三銀 ▲３三香
（１１１手了）