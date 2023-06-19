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岸田首相、２１日に記者会見　今後の政権運営説明か

産経ニュース
官邸に入る岸田文雄首相＝１９日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
官邸に入る岸田文雄首相＝１９日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）

首相官邸は１９日、岸田文雄首相が今国会の会期末である２１日夕に記者会見すると発表した。今国会の総括に加え、今後の政権運営について説明するとみられる。

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