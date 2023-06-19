侍ジャパン大学代表選手発表　７・８開幕日米大学野球

日米大学野球（７月８日開幕＝日本時間、米国）に出場する侍ジャパン大学代表選手選考合宿の最終日は１９日、神奈川・平塚市のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われた。紅白戦（６回制）の後の最終選考で、２６人が選出された。主将は、青学大・中島大輔外野手（４年、龍谷大平安）が務める。今月２９日から強化合宿に入り、２試合のオープン戦を経て、７月４日に渡米し、５戦行う。

【投手１１人】下村海翔（４年、青学大）、木村仁（４年、九州共立大）、細野晴希（４年、東洋大）、村田賢一（４年、明大）、常広羽也斗（４年、青学大）、蒔田稔（４年、明大）、草加勝（４年、亜大）、岩井俊介（４年、名城大）、武内夏暉（４年、国学院大）、上田大河（４年、大商大）、古謝樹（４年、桐蔭横浜大）

【捕手３人】宮崎恭輔（４年、慶大）、有馬諒（４年、関大）、進藤勇也（４年、上武大）

【内野手７人】広瀬隆太（４年、慶大）、熊田任洋（４年、早大）、辻本倫太郎（４年、仙台大）、上田希由翔（４年、明大）、佐々木泰（３年、青学大）、宗山塁（３年、明大）、宮下朝陽（２年、東洋大）

【外野手５人】中島大輔（４年、青学大）、天井一輝（４年、亜大）、宮崎一樹（４年、山梨学院大）、西川史礁（３年、青学大）、渡部聖弥（３年、大商大）