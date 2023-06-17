岸田日誌１６日（金）

【午前】８時４０分、徒歩で公邸発。４１分、官邸着。４６分から５４分、犯罪対策閣僚会議。９時２分から１５分、閣議。１０時３１分から４１分、越智光夫広島大学長。４７分から１１時２分、鈴木敦夫防衛事務次官。１０分から３０分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５２分、官邸発。５８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。日本料理店「千羽鶴」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。

【午後】１時８分、同所発。１５分、官邸着。５２分、官邸発。５４分、国会着。５５分、衆院議長応接室入る。２時、同室出る。衆院本会議場入る。２分、衆院本会議開会。４時５分、衆院本会議散会。衆院本会議場出る。６分、国会発。８分、官邸着。３０分から４０分、林芳正外相、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、鯰博行経済局長。４１分から５時７分、林氏、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森氏、船越氏、鯰氏。８分から３４分、河野太郎デジタル相。４１分から５０分、秋葉氏、滝沢裕昭内閣情報官。５１分から５６分、滝沢氏。６時１分から３０分、経済財政諮問会議・新しい資本主義実現会議の合同会議。４９分から５１分、報道各社のインタビュー。５２分、官邸発。７時５分、東京・銀座のすし店「贔屓」着。井沢吉幸セブン＆アイ・ホールディングス取締役、渥美直紀鹿島相談役、石塚邦雄伊藤忠商事取締役と会食。８時１９分、同所発。２６分、公邸着。