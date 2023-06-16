岸田日誌１５日（木）

【午前】９時３９分、徒歩で公邸発。４０分、官邸着。１０時５７分から１１時３０分、根本匠自民党岸田派事務総長。

【午後】２時１５分から３４分、宮元陸日台共栄首長連盟会長から要請書受け取り。３５分から５０分、自民党「シェルター議員連盟」の古屋圭司、塩谷立両共同代表から提言書受け取り。５１分から５４分、塩谷氏。５５分から３時９分、後藤茂之経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。４時７分から３０分、米国のサリバン大統領補佐官の表敬。３１分から５２分、韓国の趙太庸国家安保室長の表敬。５３分から５時４分、フィリピンのアニョ国家安全保障補佐官の表敬。６時１８分から２０分、報道各社のインタビュー。２１分、官邸発。３０分、東京・麻布台の米沢牛専門店「雅山」着。官邸職員の送別会。７時３９分、報道各社のインタビュー。同所発。４４分、官邸着。報道各社のインタビュー。８時１５分から２３分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。３０分から４１分、国家安全保障会議。４５分から４７分、報道各社のインタビュー。４８分、徒歩で官邸発。４９分、公邸着。