公式Twitterページ公式Facebookページ

岸田日誌１５日（木）

産経ニュース

【午前】９時３９分、徒歩で公邸発。４０分、官邸着。１０時５７分から１１時３０分、根本匠自民党岸田派事務総長。

【午後】２時１５分から３４分、宮元陸日台共栄首長連盟会長から要請書受け取り。３５分から５０分、自民党「シェルター議員連盟」の古屋圭司、塩谷立両共同代表から提言書受け取り。５１分から５４分、塩谷氏。５５分から３時９分、後藤茂之経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。４時７分から３０分、米国のサリバン大統領補佐官の表敬。３１分から５２分、韓国の趙太庸国家安保室長の表敬。５３分から５時４分、フィリピンのアニョ国家安全保障補佐官の表敬。６時１８分から２０分、報道各社のインタビュー。２１分、官邸発。３０分、東京・麻布台の米沢牛専門店「雅山」着。官邸職員の送別会。７時３９分、報道各社のインタビュー。同所発。４４分、官邸着。報道各社のインタビュー。８時１５分から２３分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。３０分から４１分、国家安全保障会議。４５分から４７分、報道各社のインタビュー。４８分、徒歩で官邸発。４９分、公邸着。

今、あなたにオススメ

izaスペシャル

ランキング

もっと見る

  1. ロシア軍〝弾切れ〟目前　年明けにも備蓄尽き…ウクライナに全土奪還される可能性　イランや北朝鮮からの供与なく軍の士気低下も

  2. 【追跡・街の１１０番】逮捕されてもうれしそうに電車の話をする「撮り鉄」２少年が撮影したレア写真

  3. 中露〝蜜月崩壊〟習主席がプーチン氏見捨てた！？　「ロシアの敗北は時間の問題」中国元大使が発言　インドの浮上で変わる世界の勢力図

  4. 「子どもに就いてほしくないなあ」と感じる職業、1位は？

  5. 石川佳純、モデルのような写真に「美しすぎる」と海外からも反応

今、あなたにオススメ

  1. トップ
  2. 政治
  3. 政策